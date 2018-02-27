سعود المعلا يطلع على استراتيجية وزارة تنمية المجتمع

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على خطط واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع وعلى أجندة وفعاليات الأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019 والتي تنطلق دورتها الإقليمية في مارس المقبل بهدف تعزيز دمج أصحاب الإعاقات الذهنية باعتبارهم جزءاً من نسيج مجتمع الإمارات.

واعرب سموه عن ثقته بقدرة أبناء الإمارات على وضع لمسات إضافية في مسيرة هذه الألعاب، مطالباً سموه اللجنة العليا واللجنة المحلية التنفيذية لأولمبياد الألعاب العالمية الخاصة بمضاعفة العمل والتحضير بشكل جيد والتعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات لتحقيق النتائج المرجوة التي تليق بمكانة الدولة. جاء ذلك خلال استقبال سموه بالديوان الأميري أمس معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع. حضر المقابلة الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.