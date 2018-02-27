الحميدان يشيد بإبداعات موظفي النيابة نحو الريادة

افتتح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، معرض طريق الابتكار، الذي تنظمه النيابة العامة بدبي، ضمن فعالياتها في شهر الإمارات للابتكار، بحضور المحامين العامين.

وعدد من موظفي النيابة العامة. ويأتي ذلك، انطلاقاً من حرص النيابة العامة على إدماج سياسة الابتكار ضمن أهدافها وخططها الاستراتيجية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، الرامية إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم.

وتجول النائب العام في المعرض، الذي يهدف إلى عرض حزمة من الابتكارات في الجانبين القضائي والمؤسسي، حيث أشاد بأفكار وإبداعات الموظفين التي تم عرضها، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تحقيق خطط وأهداف النيابة العامة، للوصول إلى الريادة والتميز في كافة النواحي، من خلال تجسيد مفاهيم الابتكار في العمل، والمساهمة في بلوغ أقصى مستويات التقدم والرقي، تماشياً مع الإنجازات الرائدة والنقلات النوعية والسريعة، خصوصاً في إمارة دبي، ودولة الإمارات بوجهٍ عام.

وكان ضمن أحد أبرز الأفكار المطبقة، التي أدت إلى تطوير وتسريع إجراءات العمل والتقاضي، مبادرة إذن التفتيش الذكي، التي قدمها خالد الحمادي وكيل نيابة بنيابة المخدرات، كما استعرض الأستاذ أحمد العطار رئيس نيابة مساعد بنيابة بر دبي، مبادرة الكفالة الإلكترونية.

ومن جانب آخر، تناول عدد من الموظفين المبتكرين في فعالية «ملتقى المبدعين»، ضمن شهر الإمارات للابتكار، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، جانباً من خبرتهم وتجاربهم في تطبيق مفاهيم الابتكار .