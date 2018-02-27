مناقشة تحديات المحاكاة والتدريب في «يومكس» و«سيمتكس»

افتتح معالي محمد أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2018) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس 2018).

والذي أقيم ضمن الفعاليات الرئيسية للمعرضين بتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) وبالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

حيث التقى نخبة من صناع القرار والخبراء العسكريين والصناعيين بالإضافة للمتخصصين الدوليين والمحليين في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب لمناقشة أبرز التحديات والمستجدات والآفاق المستقبلية لهذه الصناعة الآخذة بالتطور بشكل متسارع.



وقال معالي محمد أحمد البواردي في تصريحات صحفية إن معرضي «يومكس» و«سيمتكس» يعكسان جانبا من اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز وتطوير قدرات قواتنا المسلحة، من خلال اطلاعها على أحدث ما توصلت إليه التقنيات والابتكارات العالمية في مجالات الأنظمة غير المأهولة، وأنظمة المحاكاة والتدريب، واستخدامها بما يتناسب مع الاحتياجات التسليحية، وتوظيفها بالشكل الأمثل تسليحاً وتدريباً، وحرصها كذلك على استقدام أحدث التكنولوجيا المتطورة.

جلسات

إلى ذلك تضمن المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «تقنيات الجيل القادم لمواجهة تهديدات المستقبل» ثلاث جلسات رئيسية ناقشت عدة محاور للمساهمة في تحديد الاتجاهات والإشكاليات والتهديدات التي تواجه عالم الأنظمة غير المأهولة والوقوف على القدرات والمفاهيم التشغيلية والنماذج العلمية والوسائل الحديثة في القطاعات التجارية والدفاعية من أجل تطوير أفضل وسائل المحاكاة والتدريب.

وبدأ المؤتمر بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها اللواء الركن طيار فلاح القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع حيث توجه بالشكر والترحيب إلى الرعاة والعارضين والزوار قائلا: «إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً باسم القوات المسلحة الإماراتية».

تشغيل

ومن جانبه ألقى الفريق الركن جيفري هاريجان قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية كلمة حول زيادة قابلية التشغيل البيني للأنظمة غير المأهولة في بيئات متعددة المجالات، حيث تلعب الأنظمة غير المأهولة دوراً حاسماً في حروبنا ضد القوات المتطرفة.

جلسة

وتناولت الجلسة الأولى موضوع «زيادة قابلية التشغيل البيني للأنظمة غير المأهولة في بيئات متعددة المجالات حيث تم من خلالها مناقشة والتعرف على أحدث الوسائل والمفاهيم التكنولوجية الضرورية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للأنظمة غير المأهولة في الدعم المستقبلي للعمليات في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية».



وفي الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان «تحديد مستقبل الأنظمة غير المأهولة ومتطلبات التدريب» تم تسليط الضوء على أهمية إيجاد توازن بين التدريبات الحية والتي تتميز بالسيناريوهات الواقعية وبين التدريب التفاعلي والذي تقوم فيه التكنولوجيا بمحاكاة تقريبية للبيئة الحقيقية والواقعية وبتكلفة اقل، لتحقيق الجمع بين عناصر القوة والإيجابية في الأسلوبين.



أما الجلسة الثالثة فناقشت «توظيف التقنيات المستقبلية لتحسين قدرات المحاكاة والتدريب» ويتم خلالها تسليط الضوء على السوق العالمي والبيئة التنافسية والمتطلبات المستقبلية التي تعطي الافضلية والتحديات المحتملة والفرص المتوفرة في قطاع الأنظمة غير المأهولة وقطاع المحاكاة والتدريب، وبالتالي مساعدة الخبراء والمؤسسات الصناعية والعاملين في هذا القطاع على دخول هذه البيئة التي تشاهد تنافسية كبيرة.

وقال العميد الركن الطيار راشد محمد الشامسي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2018 (والمحاكاة والتدريب 2018) والمؤتمر المصاحب لهما:«إن اجتماع هذه الكوكبة من صناع القرار يؤكد مكانة الإمارات العالمية».



من جانبه أعرب حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة عن ترحيبه بالضيوف وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء العسكريين والمدنيين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

مركز

كشفت شركة «سي أيه آي» الكندية عن مشروع إنشاء مركز متخصص للتدريب البحري على الأنظمة المسيرة في الدولة خلال عام 2019، يتولى مهام تطوير قدرات ومهارات العاملين في السفن البحرية الإماراتية وكذلك السفن الحربية والطائرات الداعمة.



وصرح إيان بيل نائب الرئيس والمدير العام للشركة في الشرق الوسط وآسيا، بأن المشروع سيعمل على توفير مرافق تدريبية متكاملة ومجهزة بكافة التجهيزات التكنولوجية الحديثة تتلاءم مع متطلبات البحرية الإماراتية والتطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى العالمي.

شاحن بدون أسلاك

وعرض مجموعة من الطلاب في جامعة العين نماذج مبتكرة لمشروع جديد يتعلق بشحن السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بدون أسلاك، وذلك باعتبارها سيارات المستقبل في دولة الإمارات.



وتمكن الطلاب من شحن سيارة صغيرة على بعد 5 سنتمترات من الشاحن من خلال دوائر كهربائية نحاسية تقوم بإرسال الطاقة الكهربائية بدون أسلاك، وبناء عليه يمكن شحن السيارات الكهربائية العادية بهذه الطريقة بمجرد وقوفها في مكان مخصص لمدة 4 ساعات تقريبا.

رادار مطور

عرضت جامعة خليفة خلال مشاركتها في معرض «يومكس» مجموعة من التطبيقات والابتكارات الجديدة منها جهاز رادار يقوم بمسح وتتبع الأهداف لمسافة تصل إلى 150 كيلومترا وبزاوية 360 درجة.



وقالت عهود الجنيبي من مركز الإمارات للتكنولوجيا والإبداع، إن الرادار كان ثمرة تعاون بين جامعة خليفة وشركة الإمارات المتقدمة للبحوث والتكنولوجيا «إيرث» بعدسة تعمل من 226 على 260 جيجا هيرتز ويمكن استخدامه في مجالات مدنية وعسكرية، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من هذا الرادار كانت تغطي مساحة 70 كيلومترا وتم تطويره ليغطي مسافة 150 كيلومترا.

42 ساعة طيران



كشف جيم طومسون رئيس مجلس إدارة شركة (GA -ASI) أن الشركة تصنع بعض الطائرات من دون طيار يمكن أن تستمر في التحليق لمدة تزيد على 42 ساعة متواصلة لتنفيذ عمليات جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع وجمع البيانات دون الحاجة إلى التزود بالوقود.



وأشار إلى أن الطائرات التي تصنعها الشركة يجري استخدامها لتنفيذ الدوريات الحدودية والبحرية ورصد الحرائق وعمليات الانتشال في حالات الكوارث الطبيعية، مثل استخدامها في عمليات الانتشال في الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية أخيراً.



292.5 مليوناً صفقات اليوم الثاني



أبرمت القوات المسلحة الإماراتية 9 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 292 مليوناً و492 ألفاً و547 درهما وذلك خلال اليوم الثاني من معرضي ومؤتمري الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس».



وقال الرائد طيار سعيد محمد اليماحي المتحدث الرسمي باسم المعرضين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنه تم التعاقد لإنشاء مركز تدريب على الأنظمة المسيرة عن بعد مع شركة CAE بقيمة 157 مليون درهم.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة DENEL DYNAMICS لشراء 4 طائرات مسيرة نوع سيكر بقيمة 25821190 درهم والتعاقد مع شركة Trust International لشراء 10 منظومات استطلاع مع الطائرات المسيرة الصغيرة بقيمة 4 ملايين و100 ألف درهم، كما تم إبرام عقد مع شركة «أداسي» لتشغيل نظام السبر بقيمة إجمالية بلغت 33562100 درهم.



وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة إنترناشونال جولدن جروب لتجديد عقد مشغل وتوفير مشغل إضافي لنظام تدريب النيران المشتركة لـ3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 8952300 درهم، كما تم التعاقد مع شركة SKY PRO لشراء 6 طائرات مسيرة بقيمة إجمالية بلغت 1652850 درهماً.



وقال إن الصفقات شملت أيضاً التعاقد مع شركة MOTION REALITY Incorporated MRI لتمديد عقد خدمات المساندة والدعم الفني لمشبهي تدريب (VIRTSIM)) بقيمة إجمالية بلغت 856152 درهماً كما تم التعاقد مع شركة INOVEX Simulation & Training Ltd لتقديم الدعم الفني لمشبهات الدبابة لوكليرك بقيمة 5547955 درهماً.

والتعاقد كذلك مع شركة أداسي لشراء وتركيب أنظمة الطائرات المسيرة (السبر) على 2 كورفيت بقيمة إجمالية بلغت 55 مليون درهم.



إسحاق البلوشي: الإمارات حققت ريادة عالمية



أكد اللواء الركن الطيار إسحاق صالح البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة المعارض الدفاعية وذلك من خلال تنظيمها لمعرضي «يومكس» و«أيدكس» ومعرض دبي للطيران والتي تعتبر من أكبر معارض الدفاع المتخصصة على مستوى العالم.

وقال البلوشي إن الإمارات حولت المعارض الدفاعية إلى صناعة قائم تسهم في دعم القطاع الصناعي وهو ما تعكسه نسب المشاركة والنمو في معرضي يومكس وسيمتكس في كل دورة.

وأضاف: إن دولة الإمارات قررت مواكبة الثورة الصناعية الرابعة على مستوى جميع مؤسساتها الحكومية ومنها المؤسسة العسكرية ممثلة بوزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة التي أخذت على عاتقها توظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لخدمة وتطوير عمل المؤسسة العسكرية.