منصور بن زايد يتفقد أجنحة «يومكس» و«سيمتكس»

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس، معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2018» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2018» اللذين يعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتختتم أعمالهما اليوم.



ورافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع واللجنة العليا المنظمة.



وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجولة داخل المعرضين تفقد خلالها عددا من الأجنحة الوطنية المشاركة بالإضافة إلى أجنحة الشركات الدولية.

كما اطلع سموه على أحدث ما تعرضه الشركات من تقنيات وأجهزة متطورة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

