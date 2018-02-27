محمد بن زايد: بقيادة خليفة.. سياسة الإمارات ثابتة في توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر الشاطئ خوان كارلوس فاريلا رئيس جمهورية بنما الذي يزور البلاد حالياً.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تطلعه في أن تشهد علاقات البلدين مزيدا من النمو والتطور في مختلف المجالات، مؤكداً سموه سياسة دولة الإمارات الثابتة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، على توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة وفق مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم وخدمة المصالح المشتركة.

ورحب سموه بالرئيس خوان كارلوس والوفد المرافق له متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية والفرص والإمكانيات المتاحة لتعزيز العمل المشترك وتنميته بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبه أعرب رئيس بنما عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تقوية علاقاتها مع دولة الإمارات خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وإبراهيم محمد جمعة حسن المنصوري سفير الدولة لدى جمهورية بنما وإيزابيل سانت مالو الفارادو نائب الرئيس ووزيرة الشؤون الخارجية واوغوستو اروزيمينا وزيرة التجارة والصناعة ودولسيديو دي لاغوارديا وزيرة المالية والتنمية الاقتصادية وادواردو فونسيكاوارد سفير جمهورية بنما لدى الدولة.