محمد بن زايد يبحث العلاقات الأخوية مع وزير خارجية البحرين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بوزير الخارجية البحريني وبحث معه العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين التي ترتكز على وشائج القربى وعمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

استقرار المنطقة

ونقل وزير الخارجية البحريني خلال اللقاء تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها كل تقدم وازدهار وعزة.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. وزير خارجية البحرين تحياته للملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنياته للبحرين وشعبها كل خير وتقدم وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان والرفعة والمنعة.

وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العربية والتحديات والأوضاع التي تواجه أمن واستقرار المنطقة والتنسيق والتشاور بشأن الجهود المبذولة لاحتواء التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة.

حضور

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.