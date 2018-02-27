حاكم الفجيرة يلتقي المشاركين في ملتقى الصخور الصناعية والتعدين

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة أمس، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام المشاركين في «الملتقى الخامس للصخور الصناعية والتعدين» الذي انطلقت أعماله في قاعة الشيخ خليفة في الفجيرة.

وبارك صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خلال اللقاء الذي حضره الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وسعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، الجهود المبذولة من قبل المشاركين في الملتقى والقائمين عليه.

متمنياً لهم النجاح والخروج برؤى تدعم متطلبات البناء والتشييد واستغلال الصخور الصناعية بالطرق المثلى وتنمية الاستثمارات العربية والأجنبية في المنطقة العربية.

ودعا سموه ضيوف المؤتمر للاطلاع على تجربة الإمارات والفجيرة الرائدة في مجال الصخور الصناعية والتعدين، واستغلال التقنيات الحديثة في استكشاف الصخور الصناعية مؤكداً أهمية مواكبة القوانين والتشريعات المنظمة للاستغلال التعديني.

وفي نهاية اللقاء تقدم ضيوف الملتقى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير لأعمال مؤتمرهم.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد والمهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

والدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وسلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وسلطان بن جمال شاولي وكيل وزارة الطاقة والصناعة في السعودية وفكري يوسف محمد وكيل وزارة الثروة المعدنية في مصر والمهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وعدد من كبار المسؤولين في قطاع التعدين إلى جانب الخبراء المشاركين في الملتقى من الدول العربية والعالم.