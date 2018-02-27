منصور بن زايد: الجندية شرف وخدمة الوطن واجب مقدّس

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن الجندية شرف، وخدمة الوطن واجب مقدس وأمانة في عنق جميع المواطنين.

وشهد سموه حفل تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي الفئة الخامسة من برنامج الخدمة الوطنية الذي نظمه مركز الأمن الغذائي أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

كما شهد الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي وعدد من المسؤولين في الدولة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن التحاق الشباب بالخدمة الوطنية العسكرية والبديلة، يساهم كثيراً في إذكاء الشعور الوطني وتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وإعداد أجيال قادرة على الدفاع عن وطنها في كافة الميادين، والذود عن مكتسباته ومنجزاته.

وأثنى سموه على جهود مركز الأمن الغذائي، وهيئة الخدمة الوطنية لتدريب وتأهيل المنتسبين للخدمة البديلة، على إدارة وتشغيل المنشآت الغذائية الحيوية وقت الأزمات والطوارئ.

من جانبه أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان أن هذه المبادرة تعتبر فريدة ونوعية حيث تعبر عن الرؤية الاستراتيجية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتبرهن على مدى الثقة في شبابنا وقدرته على إثبات انتمائه الحقيقي لهذا الوطن المعطاء.

وقال خليفة أحمد العلي مدير عام مركز الأمن الغذائي، إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن إدراج المركز ضمن الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية البديلة، يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق أفضل أنواع الجاهزية لتلك الفئة النوعية من شباب الوطن فضلاً عن اكتسابهم للمهارات والخبرات في ماهية التعامل مع المنشآت الغذائية الحيوية وطرق تشغيلها في أوقات الطوارئ والأزمات.

كما أعلن عن إطلاق الدورة الثانية لبرنامج تدريب الخدمة البديلة وهو تحد جديد ينتظر منه الكثير.