الدولة تتأثر بمنخفض جوي من اليوم إلى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تشهد الدولة خلال الأيام القادمة طقساً غائماً جزئياً إلى غائم من حين إلى آخر بسبب تحرك تشكيلات مختلفة من السحب من وسط المملكة العربية السعودية في اتجاه الدولة، التي تتأثر ابتداءً من اليوم بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي الذي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر كميات السحب تدريجياً .

ويصاحب ذلك سقوط الأمطار على السواحل والمناطق الغربية من بعد الظهر وفي المساء ومن المحتمل تكون بعض السحب الركامية على الجبال الشرقية نهاراً أيضاً.

ومن المتوقع أن يستمر تدفق السحب من الغرب في اتجاه الدولة من يوم غدٍ حتى الجمعة، ونتيجة لتعمق المنخفض السطحي العلوي يستمر تزايد كميات السحب وتطورها على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار من حين إلى آخر.

وتنشط خلال هذه الفترة الرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية خاصة على البحر ومع السحب الركامية يكون مضطرباً في الخليج العربي وبحر عمان، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ويناشد المركز الوطني للأرصاد قائدي السيارات ومستخدمي الطرقات، أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

كما ينصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات، ويحذر أيضاً مرتادي البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خلال فترة عدم الاستقرار المتوقعة.