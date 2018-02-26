محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري في جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب سموه بالدكتور علي عبدالعال وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

ونقل الدكتور علي عبدالعال لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته لدولة الامارات وشعبها كل تقدم وازدهار.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الدكتور علي عبدالعال تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته لمصر الشقيقة كل خير ونماء.

واستعرض الجانبان أهمية دور البرلمانات العربية في معالجة القضايا التي تهم الأمة العربية وتفعيل دورها في دعم حقوق ومصالح شعوبها في المحافل الدولية.. وتطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بعمق العلاقات الأخوية ورسوخها على المستويين الشعبي وقيادتي البلدين والقواسم المشتركة التي تجمعهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة

كما حضر اللقاء المستشار أحمد سعد الدين محمد أمين عام مجلس النواب المصري ووائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة واللواء علاء السعيد عابد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية.