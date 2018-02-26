محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يحضرون تدشين صرح زايد المؤسس

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تم اليوم تدشين " صرح زايد المؤسس" على كورنيش أبوظبي تخليدا لذكرى القائد المؤسس لدولة الامارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

بعد قليل .. تدشين "صرح زايد المؤسس" في أبوظبي

يقع الصرح عند تقاطع الشارعين الأول والثاني، على امتداد شارع الكورنيش في العاصمة أبوظبي، ويمتد على مساحة 3.3 هكتارات - ويعد معلماً وطنيا وثقافيا يحتفي بتاريخ الأمة، ويثمّن الإرث الخالد للشيخ زايدhttps://t.co/QfFVSifQbw#عام_زايد pic.twitter.com/FGvuzfIctD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

حضر مراسم التدشين .. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة و صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما حضر التدشين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية و سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة وعدد من الشيوخ وجمع من رفقاء الشيخ زايد رحمه الله والمقربين منه إلى جانب الوزراء و كبار الشخصيات وأعيان الدولة.

يأتي تدشين صرح زايد المؤسس بالتزامن مع إطلاق المبادرة الوطنية "عام زايد" التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة مرور 100 عام على مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

و يسلط " صرح زايد المؤسس" الضوء على الغرس الطيب الذي زرعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في نفوس المواطنين والمقيمين والرؤية القيادية الفذة التي كان يتمتع بها كما يحتفي بالأثر الإيجابي الكبير للمغفور له على مستوى الدولة والعالم.

ويمنح " صرح زايد المؤسس " أجيال المستقبل شعورا بالتواصل العميق والارتباط بشكل أكبر بمنارة الأمة الشيخ زايد رحمه الله، وسيمكنهم من استلهام أفكار مبتكرة انطلاقا من رؤيته التي لا تزال ترسم طريق التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة.

و بهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الذي تركه فينا بعد حياة أمضاها في خدمة شعبه وإعلاء شأن وطنه، سيظل محفورا في عقول وقلوب أبناء هذا الوطن الذي أرسى لبناته الأولى .. قائد أراد لوطنه أن يكون رائدا بين الأمم بما تركه في أهله من قيم ليظل قويا بإرادة أبنائه، عزيزا بعزيمتهم، منيعا بانتمائهم والتفافهم حول قيادتهم التي وضعت لنفسها هدفا لا تحيد عنه هو سعادة الناس.

وقال سموه": سيبقى إرث زايد نبعا لا ينضب تستمد منه الأجيال الدروس وتستلهم منه العبر في حب الوطن والانتماء إلى ترابه والتفاني في رفعته... سيبقى "صرح زايد" ماثلا يشهد بما قدمه القائد المؤسس من تضحيات وما حققه من إنجازات هي الأساس الذي قام عليه بنيان الاتحاد... هذا الإرث الحافل بقصص الإخلاص للوطن والوفاء لترابه يملي علينا والأجيال القادمة مسؤولية صون المكتسبات، ومضاعفة النجاحات، ليكون دائما وطننا رمزا للعزة والكرامة والنماء".

وأضاف سموه: "دشنا اليوم أنا وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخواننا حكام الإمارات "صرح زايد" وهو رسالة مهمة تصل الأجيال القادمة بذكرى قائد وضع أساس نهضة وطنهم وضمن له مقومات العزة والكرمة... رسالة يجب على الشباب استيعاب مضمونها والعمل على ترجمة محتواها إلى إنجازات في شتى القطاعات من أجل مواصلة المسيرة التي بدأها زايد وجيل المؤسسين، ليرسم الشباب مستقبل وطن لم يرد لأبنائه منذ ساعاته الأولى سوى أن يكونوا دائما في أعلى مراتب التميز والنجاح".

و أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على فكرة الصرح بما لصاحبه من مكانة ليس فقط في قلوب الإماراتيين ولكن في قلوب كل الشعوب التي طالتها إسهاماته الخيرة له .

وقال سموه : " عندما يذكر العطاء يذكر زايد .. فقد أسس طيب الله ثراه لنهج إنساني خلد اسمه في سجلات التاريخ بما أجذله من عطاء عم كل بقعة من بقاع الأرض .. سعى زايد لنشر الخير في ربوع العالم وجعل من الإمارات منارة للأمل والتفاؤل، وصنع من عطائها جسورا يعبر بها الضعفاء المحن ويتجاوزن بها التحديات... واليوم يسير أبناؤه على النهج ذاته لتبقى الإمارات دائما نبع الخير للناس ومصدر سعادتهم بمداد من التسامح والوئام والسلام".

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن مدرسة زايد ستبقى واحدة من العلامات المضيئة في تاريخ دولة الامارات العربية المتحدة والمنطقة .. تلهمنا والأجيال المقبلة بإنسانيتها وقيادتها وحكمتها، مشيرا إلى أن صرح زايد المؤسس قيمة إضافية لمعرفة هذه الشخصية الفذة التي غرست في نفوسنا قيما ومآثر عظيمة، فزايد.. قائد آمن بمبادئه وقيمه الخيرة.. وجعل بناء وسعادة الإنسان الإماراتي هدفه الأوحد ورسخ فيه قيم العمل والعطاء والبذل، الامر الذي ألهم الكفاءات الوطنية للمضي قدما بمسيرة النماء والإزدهار إلى الأمام بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وقال سموه إن مشاعر فياضة تلامس قلوبنا ووجداننا جميعا ونحن نكشف اليوم بكل فخر عن صرح زايد المؤسس في موقع سيبقى علامة مضيئة ومعلما يزيد جمال أبوظبي جمالا... ليظل يلهمنا ويمدنا بأسس الخير والعطاء وقيم الحياة، ويبرز رسالة خالدة بأن زايد بإنسانيته وحكمته وقيادته أسس دولة وبنى أمة وشيد حضارة.

و أضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان :" من عرف زايد عن قرب.. أدرك عظمة ونبل وتفرد هذا القائد الذي صاغ منهجا قياديا وحياتيا عالميا يدرس للأجيال.. أساسه القيم الرفيعة.. ورسالته السلام والمحبة والتسامح.. ونهجه بناء الإنسان.. مشيرا إلى أن صرح زايد يحمل رسالة ضمنية لأجيال اليوم و المستقبل بأن زايد ليس مجرد قائد عادي بل هو رمز وطني وعربي وانساني إستثنائي.. سنظل نستحضر إرثه ومبادئه ونخلص لها في حياتنا.. لتلهمنا وتدفعنا لنكون دائما في المقدمة.



وأكد سموه أن وطن بناه زايد و أرسى دعائم نهضته.. سيبقى بعون الله عزيزا منيعا كريما نفاخر به العالم.. مرتكزين على أبناء وبنات الوطن الذين يمضون بثبات وفق أسس وميراث زايد ونهجه الذي تأصل فيهم ويستلهمون منه مكامن العطاء والتفوق والطموح نحو آفاق المستقبل منوها إلى أن ارتباطنا بزايد هو ارتباط الأب بإبنه والقائد بشعبه والأنسان بوطنه.. ارتباط وثيق لا ينفصم متجذر في عقل ووجدان كل اماراتي وشبابنا اليوم مطالبون بأن يكونوا أوفياء لزايد.. من خلال علم ينهلونه ويتسلحون به وأخلاق يرتقون بها وإنسانية يعتزون بروسوخها.. وانتماء يفخرون به.

وقال سموه: "ممتنون للوالد والقائد المؤسس زايد الذي أحدث الفارق في حياتنا وتوجها بتلك المكانة العالمية المستحقة لدولتنا، وسيبقى له في القلب دائما مكانة عميقة تسكن كل اماراتي وكل محب ومخلص وعاشق للإمارات.

بدء فعاليات تدشين #صرح_زايد المؤسس تخليداً لذكرى باني الوطن وما قدمه من مبادئ سامية ورؤية ثاقبة وترسيخاً لقيمه النبيلة وإنجازاته العظيمة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم أجمع.#البيان_القارئ_دائما#عام_زايد pic.twitter.com/kuz9i3z0Br — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

من جانبهم أعرب أصحاب السمو حكام الامارات عن اعتزازهم الكبير بما تركه مؤسس البلاد الشيخ زايد طيب الله ثراه من ارث وطني وانساني وحضاري تجسد في مظاهر التنمية والنهضة الشاملة على امتداد أرض الامارات والمكانة الرفيعة التي يتبوأها الوطن والسمعة الطيبة التي يحظى بها الانسان الاماراتي وعطائه لخير البشرية، داعين المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء لما قدمه لوطنه وشعبه وأمته مؤكدين أن شعب الامارات وقيادته سيبقون فخورين بمؤسس الاتحاد زايد الخير وسيتناقلون محبته جيلا بعد جيل.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لعام زايد أن بصمة الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، واضحة جلية لشعب الإمارات وشعوب العالم كافة، من خلال إنجازاته العمرانية والثقافية والإنسانية الخالدة، وشخصيته "طيب الله ثراه" قدوة لنا جميعا في السلوك والعمل والقيادة والفكر، و"صرح زايد المؤسس" منارة لأجيال المستقبل، يعرفهم بسيرة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها وتطورها، وبفكره المتميز الذي سبق عصره، وبالأحلام التي حققها بالصبر والجهد والعمل الدؤوب، وبأقواله التي صارت نهجا نقتدي به و نسير وفق فلسفته، وسيشكل هذا الصرح صلة وصل تاريخية بين الحقب الزمنية، وبين الأجيال التي شهدت قيام الاتحاد والأجيال التي حظيت بنعمة الاتحاد، والأجيال التي ستذكر القائد المؤسس بالخير.

و أكد سموه مواصلة السير على نهج زايد و الحفاظ على مبادئه وإنجازاته، والقيم النبيلة التي أرساها في قلوب مواطني ومقيمي الدولة، والاستمرار في العمل والعطاء وفق حكمته ورؤاه السديدة.

و خلال حفل التدشين، تم الكشف عن "الثريا" وهو عمل فني مبتكر يحتضنه "صرح زايد المؤسس" ويتألف من أشكال هندسية متناسقة وإبداعات فنية تقوم على التواصل البصري مع العمل الفني، ويشكل ملامح الشيخ زايد طيب الله ثراه بمفهوم الأبعاد الثلاثية.

ويبلغ عدد الأشكال الهندسية التي تشكل هذا العمل الفني 1,300 معلقة جميعها على أكثر من 1000 سلك ويبلغ ارتفاع العمل الفني "الثريا" 30 مترا وهي واحدة من الأعمال الفنية الأكبر من نوعها ويشكل معلما بارزا في قلب العاصمة أبوظبي، ويعد عملا فنيا ذا قيمة وجدانية عميقة يقدم شعورا بالتواصل والارتباط مع شخصية لطالما ألهمت الملايين حول العالم.

و قد استلهم الفنان رالف هيلمك مصمم العمل الفني، إبداعه من رؤية الشيخ زايد طيب الله ثراه ونسق المجسمات المنتظمة بشكل يحاكي نجوم السماء التي لا تزال تشع نورا من على بعد آلاف السنين الضوئية وترشدنا إلى الطريق الصحيح.

#صرح_زايد يؤرخ تاريخ الخير والمحبة التي غرس بذورها الشيخ زايد ويعد منارة للإماراتيين ترشد الأجيال القادمة نحو التطور والازدهار.#البيان_القارئ_دائما#عام_زايد pic.twitter.com/DqLxTUOuwA — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

وتخليدا للإرث الملهم لمنارة الأمة الشيخ زايد رحمه الله، الذي لايزال يضيء الدرب ويرشد أجيال الأمة نحو مستقبلها المشرق، ساهم هذا الاحتفال بمسيرة القائد الراحل الذي استمر لمدة 30 دقيقة في خلق جو يبعث الفخر بين أوساط الحضور والمشاهدين من خلال استلهام صور إبداعية تقدم فهما أعمق حول شخصية الشيخ زايد، رحمه الله، وقيمه ورؤيته الخالدة.

و تميز هذا الحفل الذي أقيم في الصرح بتسليطه الضوء على سنواته الأولى رحمه الله وجهوده المتفانية في بناء أمة قوية لها مكانة مرموقة بين الأمم وتسعى إلى تحقيق الاستدامة على جميع الأصعدة، واحتفى بذكرى الشيخ زايد الإنسان ودوره الذي لم يقتصر على وطنه فحسب، بل امتد ليشمل جميع أنحاء العالم بفضل حكمته واحترامه للآخرين.

و عرضت خلال مراسم التدشين مقاطع وصور نادرة لقصص تروى من خلال صوت الشيخ زايد رحمه الله وأفعاله وكأنه يرويها شخصيا وقصص يحكيها أشخاص مقربون من الشيخ زايد وكان له بالغ الأثر في حياتهم، ومن بينهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي علي سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة واللواء حمد بن سهيل الخييلي ومبارك بن قران المنصوري، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة .

كما شهدت مراسم التدشين أداء فرقة تتألف من 40 شخصا لأغنية "الله يا دار زايد" الشهيرة بالإضافة إلى عروض جديدة ورائعة للأغاني والموسيقى التراثية وبعض المقاطع المؤثرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وهو يؤدي العيالة التراثية.

وسوف يفتتح "صرح زايد المؤسس" رسميا أمام الجمهور في ربيع عام 2018 ويتيح للزوار تجربة تفاعلية تثري معرفتهم بحياة الوالد المؤسس وفرصة يستلهمون خلالها من سيرته العطرة.

التجارب الشخصية مع الراحل الكبير، تتيح التعرف عن كثب إلى حياة القائد الإنسان وإرثه وقيمه النبيلة، ويوفر #صرح_زايد للزوار فهماً أعمق لشخصية الشيخ زايد، رحمه الله#البيان_القارئ_دائما#عام_زايد pic.twitter.com/6xUvRvXemD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

و يعتبر الصرح وجهة يبحر الزوار من خلالها في حياة الشيخ زايد، رحمه الله، باستخدام الصور الفنية والمساحات الخضراء والكلمات والقصص وتجارب الوسائط المتعددة.

و يوفر الصرح للزوار مجموعة من التجارب التفاعلية الشخصية يعيشون خلالها مع شخصية الشيخ زايد القائد والإنسان تتيح لهم اكتساب فهم أعمق عن حياته وإرثه وقيمه النبيلة.

ويمتد الصرح على مساحة 3,3 هكتار ويتمكن الزوار عبره من الانطلاق في رحلة يستكشفون خلالها حياة الشيخ زايد ويتأملون في عظيم إنجازاته في أجواء تتميز بالمساحات الخضراء والأشجار والشتلات المحلية وأخرى تنتمي إلى شبه الجزيرة العربية فيما يتيح الممشى لزوار الصرح إطلالات مذهلة على "الثريا" والكورنيش وأفق مدينة أبوظبي الساحر.

وتعد وزارة شؤون الرئاسة الجهة المالكة والمشرفة على "صرح زايد المؤسس".