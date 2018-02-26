انطلاق اللقاء التعريفي للجمعيات ذات النفع العام مساء اليوم في العين

برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية تنظم وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مساء اليوم في فندق روتانا العين اللقاء التعريفي للجمعيات ذات النفع العام وذلك تحت عنوان "تكاملنا تميزنا"، وبمشاركة عدد 15 جمعية ذات نفع عام.

ويهدف الملتقى إلى إبراز أهداف وأدوار الجمعيات الأهلية للنهوض بالحركة الاجتماعية والثقافية والتطوعية في الدولة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهداف كل جمعية، وتفعيل الأدوار وتكاملها بهدف خدمة المجتمع، والتعارف والتآزر والتكاتف وصولاً لتكامل الأهداف. وسيتضمن الملتقى عرضا لأهم الانجازات المتميزة لكل جمعية مشاركة في الملتقى.

