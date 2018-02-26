محمد بن راشد يبحث مع الرئيس البنمي تعزيز علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم خوان كارلوس فاريلا رئيس جمهورية بنما.

وقد رحب سموه بالرئيس الضيف بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واستعرض سموه والرئيس البنمي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنما وسبل إيجاد قنوات جديدة للتواصل بين البلدين على مختلف الصعد خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية وغيرها.

وشرح الرئيس فاريلا خلال محادثاته وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفرص الاستثمارية ومقومات تأسيس شراكة استثمارية بين الجانبين .. مؤكدا رغبته وحكومة بلاده على تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات.

وإلى ذلك فقد رحب سموه بمد جسور جديدة للتقارب والتعاون مع جمهورية بنما في مختلف القطاعات .. مؤكدا سموه على الدور الحيوي الذي يمكن أن يطلع به القطاع الخاص في كلا البلدين لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية ناجحة وذات جدوى اقتصادية تعود بالخير والنفع على جميع الأطراف.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وابراهيم محمد جمعة حسن المنصوري سفير الدولة لدى جمهورية بنما.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس الضيف وإدوارد فونسيكاوارد سفير جمهورية بنما لدى الدولة.