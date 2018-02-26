توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الغربية والجزر بعد الظهر، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للغبار أحياناً.

وحركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 / 35 كم / ساعة بوجه عام، تصل 50 كم / ساعة أحيانا خاصة على البحر خلال نشاط السحب .

وحالة البحر: الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج، مع نشاط السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:16 المد الثاني عند الساعة 00:57 والجزر الأول عند الساعة 17:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:18.

وبحر عمان: متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:33 المد الثاني عند الساعة 07:51 والجزر الأول عند الساعة 13:42 الجزر الثاني عند الساعة 02:21.

وتكون درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى كالتالي:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 17 85 40

دبي 27 20 80 45

الشارقة 28 16 85 50

عجمان 27 19 80 50

أم القيوين 28 15 85 40

رأس الخيمة 27 16 85 55

الفجيرة 26 19 80 45

العين 31 16 85 30

ليوا 30 14 90 35

الرويس 26 20 85 25

السلع 26 21 85 30

دلما 25 20 80 50

طنب الكبرى 23 18 85 45

طنب الصغرى 24 18 85 45

أبوموسى 23 18 85 45