إقرار هيكل ومناهج مركز محمد بن عبيد لتحفيظ القرآن في دبي

اعتمد مركز محمد بن عبيد للقرآن الكريم في دبي هيكل وخطة عمل الفصول الدراسية والمناهج العلمية لتحفيظ القرآن في المركز، التي تعد الأولى من نوعها في الدولة، تمهيدا لشروعه في العمل وتقديم خدماته لحفظة كتاب الله، عز وجل، والراغبين بحفظه وتعلم تلاوته وتجويده، وتعزيز قطاع حفظ ورعاية القرآن الكريم في الإمارات.

وأكدت ندى محمد بن عبيد الفلاسي، مدير عام "محمد بن عبيد"، أن المركز، المتخصص في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم تلاوته وتجويده وعدد من علومه، يعمل على خدمة كتاب الله، تبارك وتعالى، ورعاية حفظته وقرائه في ظل جهود مؤسسه الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وفريق العمل، وهو ما نتوقع أن يؤتي ثماره اليانعة خلال المرحلة القادمة، باعتبار أن المركز بدأ العمل مؤخرا، في ضوء رؤية واضحة للارتقاء بطلابه وطالباته، وفق أفضل المعايير وأكثرها جودة وتميزا في العلم والسلوك والتربية والمنهج الأخلاقي، ليكون طلبة المركز لبنة صالحة في مجتمعهم وفي خدمة وطنهم.

وأشارت ندى الفلاسي إلى أن خطة عمل "المركز القرآني" الجديد وهيكلية فصوله اشتملت على اعتماد مناهج متميزة وشاملة وقوية، بهدف تخريج "معلمين" مؤهلين مباشرة لتعليم كتاب الله، عز وجل، للطلبة، وقسمت المناهج والفصول إلى سبع مراحل أو مستويات، يقضي المستوى الأول بتحفيظ وتدريس جزئي "عم" و"تبارك"، في حلقة مغلقة، وتعليم مقرر ضبط المخارج والصفات، ودراسة مقرر التجويد بحفظ متن "تحفة الأطفال" كاملا، ويفرض المستوى الثاني عَلى الطلبة حفظ 3 أجزاء من القرآن، ودراسة مقرر التجويد عبر "شرح متن التحفة"، فيما يستدعي مقرر القرآن، في المستوى الثالث، حفظ 5 أجزاء ودراسة متن "الجزرية"، ويقتضي المستوى الرابع حفظ 5 أجزاء ودراسة شرح "الجزرية"، ويركز المستوى الخامس على حفظ 5 أجزاء مع دراسة الوقف والابتداء، ويستدعي المستوى السادس حفظ 5 أجزاء بجانب دراسة رسم المصحف، ويتطلب المستوى السابع والأخير حفظ 5 أجزاء ودراسة "المتشابهات".

وأكدت الفلاسي أن كل مرحلة من المراحل السبع تقتضي أن يدرس الطالب في بدايتها المرحلة التي سبقتها، حفاظا على جودة الحفظ، وليتخرج "معلما" جاهزا ومؤهلا لتعليم القرآن الكريم، ملما بعلوم تجويده، دون الحاجة إلى خوضه دورات تدريبية منفصلة أو برامج تأهيلية أخرى متخصصة في "الجزرية" والوقف والابتداء و"التحفة"، لتطوير قدراته في التجويد، والتي تشتمل عليها جميعا مناهج وفصول مركز محمد بن عبيد، الأمر، الذي يجسد قوة منهج المركز القرآني الجديد في دبي.

