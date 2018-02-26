عمار النعيمي: حكومة عجمان تعمل على توفير متطلبات الصيادين

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، رئيس وأعضاء جمعية عجمان التعاونية للصيادين الذين قدموا الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على مكارمه العديدة التي يقدمها لهم. وأكد سموه حرص صاحب السمو حاكم عجمان على دعم قطاع الصيد في الإمارة وتذليل العقبات كافة التي تواجه الصيادين للمحافظة على المهنة التي ورثوها من الأجداد وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارة في مختلف المجالات والمهن ومن بينها مهنة الصيد البحري.

ودعا سموه الأعضاء إلى التعاون فيما بينهم من أجل مصلحة الجميع.. مؤكدا أن حكومة عجمان تعمل على توفير كل متطلبات جمعية الصيادين.. مثمنا دور العاملين في مهنة صيد الأسماك في الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في الثروة السمكية عبر حماية المخزون السمكي من الاستنزاف الجائر ودعم التشريعات المنظمة للمهنة.

وثمن أعضاء الجمعية مساندة ورعاية ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الدائمة للصيادين، وحرصه على التواصل معهم ودعمه المتواصل للحفاظ على مهنة الصيد في الإمارة وتنمية الثروة السمكية من خلال سن عدد من التشريعات والقوانين التي أسهمت في إيجاد الحلول وتجاوز معوقات الصيادين في عجمان.

ونوهوا بتوجيهات سموه بتسخير الإمكانات لتعزيز مهنة الصيد وتشجيع أبناء الوطن على الحفاظ عليها.. مؤكدين أن تلك التوجيهات تعتبر نبراسا لممارسة المهنة بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والإمارة في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأكد سموه استعداده التام لدعم وتقديم كل ما تحتاجه جمعية الصيادين من احتياجات وإمكانيات لاستمرار مهنة الصيد وتأمين الأسماك للأسواق، بشرط الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات لتنظيم المهنة وتطبيق التشريعات والقوانين المعنية بتنظيم عملية الصيد للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، وتطوير العمل فيها وتعزيز التعاون بين جمعيات الصيادين في الدولة لتحقيق الشراكة وتوحيد الجهود التي من شأنها تجاوز العقبات والصعوبات التي يواجهها الصيادون.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي من رئيس وأعضاء جمعية الصيادين إلى شرح حول أهم البرامج والأنشطة والخطط التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.