حاكم الفجيرة يثني على جهود السفراء في دعم وتطوير العلاقات

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه بالرميلة كلاً على حدة، باربرا ا. ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية يرافقها ستيفن - نائب رئيس البعثة ومحمد بن حمد المعاودة سفير مملكة البحرين الذين حضروا لوداع سموه بمناسبه انتهاء فترة عملهم بالدولة. وأثنى صاحب السمو حاكم الفجيرة على جهود السفراء في دعم وتطوير العلاقات خلال فترة عملهم في الدولة.. متمنيا سموه للسفراء التوفيق في مهامهم الوظيفية المستقبلية.

كما استقبل سموه عبد الهادي بن محمد الشافي القنصل العام للمملكه العربيـــــة السعودية يرافقه الدكتور نايف الرشـــــيد نائب القنصل العام اللذين حضرا للسلام على سموه. تم خلال اللقاء استعـــــراض مجالات التعاون المشترك وسبل تطويـــرها مستقبلا وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية والمتميزة بين الإمارات والسعودية.