مديرو دوائر ومسؤولون: الإنجاز دافع لمواصلة التطوير

أكد مديرو دوائر حكومية ومسؤولون أن تقدم الإمارات ونيلها المركز الأول في خمسين مؤشر تنموي في العالم يعد إنجازاً يترجم رؤية القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق المركز الأول عالمياً، مشيرين إلى أن هذه الصدارة تعد حافزاً إضافياً لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والارتقاء بتنافسية الدولة وتفوقها على المستوى الدولي في السباق الدائم نحو المركز الأول.

وثمّن اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً في 50 مؤشراً وفق مؤشرات التنافسية العالمية للعام 20172018، وذلك في العديد من القطاعات الحيوية والمجتمعية والخدمية، مثل جودة القرارات الحكومية، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وفعالية الإنفاق الحكومي، والتسامح مع الأجانب، وقلة مستوى الجرائم العنيفة والأمن الإلكتروني.

نجاح

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن تقدم دولة الإمارات إلى المركز الأول في خمسين مؤشراً تنموياً عالمياً يظهر مدى نجاح الدولة في الاستجابة لتحدي الوصول إلى الرقم واحد عالمياً الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما أشاد المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي بالإنجازات العالمية التي حققتها الإمارات متفوقة على دول العالم في خمسين مؤشراً محققة الرقم 1، ومحققة أيضاً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في أن تكون الإمارات الرقم 1 في كل شيء.

ترجمة

أما سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي فتحدث: يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بوصول الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في 50 مؤشراً وفق مؤشرات التنافسية العالمية للعام 2017-2018 في العديد من القطاعات الحيوية والمجتمعية والخدمية، والتي تأتي ترجمة لرؤية القيادة.

وبدوره أكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الإمارات تواصل مفاجأة العالم كله بتفوقها.

جهود

بدوره قال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي: إن الإنجاز، يُبرز نتائج الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الاتحادية، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في مواصلة الارتقاء بالخدمات الحكومية.

كما قال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان: إن احتلال الإمارات المركز الأول عالمياً في 50 مؤشراً دليل لرؤية القيادة الرشيدة الحكيمة لتحقيق التطور والتنمية الشاملة في جميع المجالات.

تميز

أكد أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في 50 مؤشراً وفق مؤشرات التنافسية العالمية للعام 2017 - 2018، يدل على نجاح وتميز الرؤى الثاقبة للقيادة الحكيمة.

تحدٍ

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لدبي الذكية: «حلول الإمارات في صدارة العالم بخمسين مؤشراً عالمياً إنجازٌ وطني لكن في الوقت ذاته إعلان إطلاق تحدٍّ للتفوق على ذاتنا لنكون الدولة الأفضل بحلول العام 2071 وهدفنا هو المركز الأول لنترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله».

إنجازات رائدة

ومن جانبه قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «إن نجاح دولة الإمارات في سباق التقدم إلى المركز الأول عالمياً في خمسين مؤشراً دولياً يتوج الخطط الاستراتيجية للدولة بتحقيق هذه الإنجازات التي تضعنا في مركز متقدم على مستوى السباق الدولي نحو الريادة العالمية».

كما أكد حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي أن احتلال دولة الإمارات المراتب الأولى على المؤشرات العالمية دليل على الرؤية الثاقبة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانات لتحويل الإمارات إلى وجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال.

فلسفة التميز

وأكد ضرار بالهول الفلاسي المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات، أن فلسفة التميز والمركز الأول التي قادها بنجاح واقتدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تعبّر أفضل تعبير عما يريده هذا القائد الفذ لدولتنا الحبيبة وأجيالها القادمة.

ريادة العالم

كما قال القاضي الدكتور جمال السميطي، المدير العام لمعهد دبي القضائي: إن تركيز الاستراتيجية الاتحادية على مختلف شؤون الحياة اليومية التي تلامس حياة الإنسان، دحضت مزاعم المغرضين، وقدمّت الحجج الدامغة على أرض الواقع، بأن دولة الإمارات تعدّ بحق رائدة العالم، في الأعمال الخيرية التي تنصر المظلوم، وتنشر الخير، وتعطي كل ذي حق حقه، مهما كانت منزلته.

أيضا أكّد هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول أنه عندما تكون الاستراتيجية الوطنية كبيرة بحجم الوطن، وعالية المستوى بقدر شموخ الهمم، وقوية مثل عزيمة القائمين عليها، فمن المؤكد أنها ستطرح ثمارها التي تعود بالنفع، ليس فقط على الوطن ومواطنيه، بل على كل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة.

صانع التميز

وقال محمد الزيودي مدير الموارد البشرية بحكومة الفجيرة: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قائد فذ صنع التميز للإمارات، صاحب رؤية ثاقبة للأمور، إنجازات سموه كبيرة فاقت التصور وبهرت العالم، سعيه الدؤوب في تحقيق الرقم 1 في جميع المجالات المختلفة جعلت الإمارات من الدول البارزة صاحبة المكانة المرموقة، التي يشار لها بالبنان بين أكثر دول العالم تطوراً ونهضة وتميز.

استراتيجية

من جانبه أكد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، أن الإنجاز ناتج نجاح استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت في عام 2007 والتي تم من خلالها بذل جهود جبارة وبمتابعة يومية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ونزوله إلى أرض الميدان للتأكد من تحقيق المؤشرات العالمية في كافة المجالات إضافة لنجاح استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية الموارد البشرية المواطنة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير جامعة الإمارات أنه لا شك بأن الإنجاز العالمي الجديد جاء بفضل الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة ومدى حرصها على أن يكون لدولة الإمارات دور رائد وتجربة متميزة في إطار الرؤية المستقبلية التي تعمل عليها وفق خطط وبرامج عمل باتت نهجاً وممارسة وطنية لكافة مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص.