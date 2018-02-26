اعتبرت أنه مؤشر على تقدم وازدهار الدولة

أعرب عدد من القيادات الرياضية عن سعادتها بالإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بحلولها في المركز الأول في خمسين مؤشراً تنموياً على المستوى العالمي، الأمر الذي يؤكد تقدم وازدهار الدولة على مختلف الأصعدة والمجالات.

وعبر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، عن سعادته بريادة الإمارات وحصولها على المركز الأول عالمياً ضمن خمسين مؤشراً تنموياً، وأضاف القاسمي إن نيل الدولة الرقم «1» على مستوى العالم ضمن هذه المجالات، أثلج صدور الجميع لاسيما وأن الخبر يتزامن مع عام زايد الخير، مشيراً إلى أن حصاد هذه الإنجازات هو ثمرة بذرة الخير التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ولفت القاسمي إلى أن حصد المركز الأول ضمن 50 مؤشراً تنموياً هو إنجاز يعكس رؤية واستراتيجية قيادتنا وحكومتنا الرشيدة للحاضر والمستقبل، مؤكداً أن الريادة العالمية تضعنا أمام تحديات جديدة للمحافظة على العطاء وحصد مزيد من المراكز الأولى في مختلف المجالات التنموية على المستوى العالمي، مشدداً على أهمية مواصلة عمل أبناء الدولة كي تظل الإمارات قدوة لجميع الدول التي ستكون الفرصة أمامها للاستفادة من تجربة الإمارات.

فخر

وأعرب إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة عن بالغ فخره واعتزازه بإعلان سموه عن أن الإمارات وبعد 10 سنوات من إطلاق تلك الاستراتيجية، بلغت المركز الأول عالميا في خمسين مؤشراً تنموياً على مستوى العالم في جودة القرارات الحكومية، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وفعالية الإنفاق الحكومي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي الممارسات الإدارية، وفي التحول الرقمي للشركات، وفي تطبيق التكنولوجيا. وأشار إلى أن إعلان سمـوه عـن أن الإمارات الأولى عالميـا في مؤشر التسامح مع الأجانب في 3 تقارير دولية، يعد مفخرة كبرى لمــــا لذلك المؤشر من دلالات عالميـــة بالغة الأهمية.

تسامح

وقال محمد بن هندي عضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إن تميز الدولة وحصولها على الرقم واحد في 50 مؤشرا عالميا لم يأتِ من فراغ بل هو ثمرة ما غرسته القيادة الرشيدة على مر العقود الماضية منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، واليوم قيادتنا تواصل المسيرة وتضع دولتنا في أعلى المراتب والمؤشرات العالمية.

واكد أن القيم التي زرعتها قيادتنا الرشيدة في أبناء هذا الوطن من تسامح ونظرة إيجابية للغير انعكست على مستويات التطور التي تشهدها على كافة الأصعدة، وقد تم البناء على هذه المنظومة وفق أفضل المعايير العالمية للاستفادة منها في مسيرة البناء والتميز وأن يكون بناء العنصر البشري من أهم قواعدها.

قدرة

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن حلول الإمارات في المركز الأول في خمسين مؤشرا تنمويا على مستوى العالم أمر يدعو للفخر، ويؤكد على الجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل وضع الإمارات في المركز الأول عالمياً في المجالات كافة.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على التفوق في مختلف القطاعات التنموية سواء الحكومية والخاصة. وأضاف أن التقارير الدولية التي تشير إلى تقدم الدولة في القطاعات كافة والذي يبعث على الفخر يمنحنا المزيد من الحافز للعمل وعدم التوقف عند سقف معين في ظل ارتفاع الطموحات بتحقيق إنجازات أكبر على المستويات كافة.