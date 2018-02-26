سيف بن زايد: قيادتنا الاستثنائية أكسبت الإمارات مكانة عالمية في الصناعات الدفاعية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، فعاليات الدورة الثالثة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» 2018 والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2018» بمشاركة 122 شركة متخصصة بالصناعات الدفاعية من 34 دولة حول العالم.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تدوينة له عبر «تويتر»، إن «حجم المشاركات الدولية في معرضي «يومكس» و«سيمتيكس» 2018، يؤكد المكانة العالمية والسمعة الرفيعة التي باتت تتميز بها الإمارات في مجالات الصناعات الدفاعية، وهو نتيجة الجهود الكبيرة لقيادة استثنائية وتعاون إيجابي بين الجهات المنظمة وشركائهم».

رافق سموه خلال الافتتاح معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والعميد الركن طيار راشد محمد الشامسي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض يومكس وسيمتكس 2018، وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»

مشاركة قياسية

وتشهد الدورة الحالية للمعرضين مشاركة دولية قياسية من كبرى الشركات العالمية وصناع القرار والمتخصصين، وهي المشاركة الأكبر في تاريخها، حيث ارتفع عدد الدول المشاركة ليصل إلى 34 دولة مقارنة مع 23 دولة في العام 2016 بنسبة نمو بلغت 24%.

فيما ارتفعت المساحة الكلية للمعرضين من 13 ألف متر مربع في عام 2016 لتصل إلى 17 ألف متر مربع في عام 2018 لتسجل نسبة نمو بلغت 24%، كما ارتفع عدد الشركات العارضة في عام 2018 لتصل إلى 122 شركة دولية ومحلية مقارنة مع 91 شركة عارضة في عام 2016 بنسبة نمو بلغت 25%.

وقال العميد الركن طيار راشد محمد الشامسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض يومكس وسيمتكس 2018: «تعكس المشاركة الدولية القياسية في فعاليات الدورة الحالية المكانة المتميزة التي وصل إليها المعرضان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي محصلة طبيعية للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة العليا المنظمة، والتي ضمت كوكبة من الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص».

تنمية اقتصادية

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) والشركات التابعة لها: «تجسد إقامة يومكس وسيمتكس 2018 والمؤتمر المصاحب لهما استراتيجية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) الرامية لاستقطاب وتنظيم المعارض والمؤتمرات وفق القطاعات التي حددتها خطة ورؤية أبوظبي 2030، الأمر الذي سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لمثل هذه الفعاليات الهامة.

حيث بلغ عدد المعارض والمؤتمرات والفعاليات المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 442، في حين بلغت قيمة العوائد الاقتصادية على إمارة أبوظبي 3.9 مليارات درهم خلال عام 2017 بالإضافة للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية مهمة في سياحة الأعمال وقطاع المعارض».

المفاهيم التشغيلية

ويصاحب المعرضين مؤتمر متخصص تحت عنوان مستقبل «تقنيات الجيل القادم لمواجهة تهديدات المستقبل»، ويناقش عدة محاور وجلسات تهدف إلى المساهمة في تحديد الاتجاهات والإشكاليات والتهديدات التي تواجه عالم الأنظمة غير المأهولة والوقوف على القدرات والمفاهيم التشغيلية والنماذج العلمية والطرق الجديدة لكل من القطاعات التجارية والدفاعية من أجل تطور وتكامل ونشر أفضل وسائل المحاكاة والتدريب.

وعلى صعيد متصل ستتضمن فعاليات المعرضين عددا من العروض الحية الداخلية والخارجية التي ستقام في كل من مطار العين ومركز أبوظبي للمعارض.

الشركات الدفاعية

وشهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة يومكس 2018 الذي بدأت فعالياته أمس في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور عدد من مسؤولي قطاع الدفاع والشركاء المحليين والدوليين وممثلي وسائل الإعلام.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إن تأسيس هذا المجلس يأتي في إطار المساعي الحكومية لتمكين الصناعة العسكرية والأمنية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يضم نحو 63 شركة وطنية كاشفا عن وجود توجه لضم ممثلين عن هذه الشركات في إدارة المجلس في المستقبل القريب.

طائرات استطلاع وطنية

عرضت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية طيارة استطلاع متطورة تطير على ارتفاع 45 ألف قدم وعلى مدار 15 ساعة دون توقف وبحمولة قياسية. وأكد أحمد عبد الله البلوشي مدير برامج العمليات في شركة «أداسي» أن الطائرة تم تطويرها بالتعاون مع شركة «بيجاو» الإيطالية.

مشيرا إلى أن الشركة ستورد 8 طائرات من هذا الطراز للقوات الجوية الإماراتية، وسيتم تسلم أول طائرة خلال شهر أبريل المقبل. ونوه إلى أن الطائرة تتميز بالوصول لارتفاعات كبيرة تصل إلى 45 ألف قدم، كما تطير لمدة 15 ساعة والوزن الأقصى لها أثناء الإقلاع 6.6 أطنان، فضلا عن أن حمولتها المقيدة تصل إلى 226 كيلوغراما وهذه مزايا مهمة لها.

ونوه إلى أن شركة «أداسي» عرضت خلال مشاركتها في معرض يومكس حاوية جي سي إس 300 تستخدم لنقل طائرات هليكوبتر صغيرة الحجم التي تطير لمدة 6 ساعات مع خزان وقود يرفع مدة الطيران إلى 10 ساعات بارتفاع يصل إلى 12 ألف قدم.

وتتميز هذه الحاوية أثناء النقل بطول يصل إلى 20 قدماً في 8 أقدام وأثناء العمليات يصل إلى 18 في 8 أقدام. ونوه إلى أن شركة «أداسي» حققت تطوراً كبيراً في الأنظمة الذاتية غير المأهولة، لافتا إلى أن الشركة صممت برمجيات خاصة تم تطويرها داخل الإمارات وتصديرها لمملكة البحرين والأردن ومصر.

قوارب غير مأهولة

تصنع شركة المراكب الوطنية حاليا 20 قاربا سطحيا غير مأهول لجهات عسكرية ومدنية بدولة الإمارات في مصانعها بإمارة الشارقة، وتتميز القوارب الجديدة بمدى تغطية لعشرات الكيلومترات، كما يمكن تغطية مساحات غير محددة بالاستعانة بالأقمار الصناعية من خلال مركز تحكم مركزي.

صرح بذلك باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة المراكب المتخصصة في تصنيع القوارب وتوفير الحلول البحرية الذاتية لـ«البيان» أمس، مشيرا إلى أن الشركة عرضت في معرض يومكس أحدث منتجاتها من الطرز المختلفة للقوارب السطحية غير المأهولة، إضافة لمحطات التحكم الأرضية والتي ستقدم من خلالها عروضاً حية في كل يوم من أيام المعرض.

ونوه إلى أن لدى الشركة قوارب غير مأهولة تصل تغطيتها لأكثر من ثلاثين كيلومتراً، كما تعمل بنظام التحكم وفق الأقمار الصناعية لمدى غير محدد. وذكر أن مراكب الشركة يتم تصنيعها بالكامل في إمارة الشارقة، لافتا إلى أن الشركة نجحت في عقد صفقات مع جهات إماراتية وسعودية لتوريد القوارب غير المأهولة لها.

ولفت إلى أن عمل الشركة لا يقتصر على تصنيع القوارب غير المأهولة فقط بل تصميم أنظمة التكنولوجيا المتطورة للقوارب المتوفرة.

الصيدلية الذكية

وشاركت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بفعالية في المعرض وعرضت 5 نماذج تقنيات طبية جديدة تتعلق بالصيدلية الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتطبيب عن بعد، والروبوت الطبي وتقنية الواقع الافتراضي في التشخيص الطبي.

وقال الدكتور مروان على الكعبي، مدير إدارة مركز القيادة الطبية والاستجابة «صحة»، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الطبية للمشاركين والزوار في المعرض نقوم أيضا عبر منصة «صحة» بعرض 5 تقنيات جديدة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة في المجالات الطبية.

وأضاف أن النموذج الأول يتعلق بجهاز حديث يستخدم في العلاج عن بعد ويتم استخدامه في المناطق النائية يمكن الطبيب المعالج من الاستعانة بخبرات الأطباء الاستشاريين في أي مكان.



291 مليون درهم حصيلة 10 صفقات في اليوم الأول

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 10 صفقات مع الشركات المحلية والدولية المتخصصة بقيمة 291.654 مليون درهم خلال اليوم الأول من معرضي «يومكس» و«سيمتكس».

وقال الرائد طيار سعيد محمد اليماحي، المتحدث الرسمي باسم يومكس وسيمتكس 2018 إنه تم التعاقد مع شركة أبوظبي الوطنية للأنظمة الذاتية الإماراتية لشراء طائرات مسيرة السبر بقيمة 72493500 درهم، ومع شركة «ترست إنترناشيونال» الإماراتية لصيانة وتصليح أنظمة طائرات النانو NUAS PD - 100 BLACK HORNET PRS بمبلغ 215860 درهما.

وتم التعاقد مع شركة «التوف إنترناشيونال» الإماراتية لشراء 8 أنظمة طائرات بدون طيار من نوع (PUMMA AE III) مع كامل تفرعاتها بقيمة 41274360 درهما.

وأضاف: تم التوقيع مع شركة «دينيل ديناميكس» من جنوب أفريقيا لتجديد عقد المساندة الفنية لطائرات السيكر (SEEKER 2) لمدة 24 شهرا وذلك مقابل 25708277 درهم، والتعاقد مع شركة «أدفانسد ميديا» الإماراتية لشراء عدد 10 أنظمة طائرات بدون طيار (MAVIC PRO) لغايات التجربة وذلك بمبلغ 78061 درهما.

ووقعت القوات المسلحة صفقة بـ 44076000 درهم مع شركة إنسيتو الأمريكية لتوفير المساندة الفنية للطائرات المسيرة بدون طيار من نوع «الانتجريتر»، إضافة إلى التعاقد مع شركة «موشان ريالتي» الأمريكية بقيمة 31310304 دراهم لتطوير (2) من مشبه تدريب (VIRTSIM) الى (DAUNTLESS) وشراء (1) من مشبه تدريب (DAUNTLESS). وتم التعاقد مع المجموعة الذهبية الدولية الأمريكية لتحديث مشبهات النيران المشتركة بالإضافة لشراء مشبه تدريب النيران المشتركة بقيمة 16627781 درهما.

كما وقعت صفقة بقيمة 47749000 درهم مع شركة «كوبيك لتطبيقات الدفاع» الأمريكية لتشغيل وصيانة مشبهات التدريب على رماية الاسلحة الخفيفة لعدد (30) موقعا، وصفقة بقيمة 12120900 درهم مع الشركة السويسرية «إينوفيكس» للمحاكاة والتدريب المحدودة لتطوير وتمديد العمر الافتراضي لمشبه السواقة.

مشاركون: الإمارات رائدة في تنظيم المعارض الدفاعية العالمية



أكد مسؤولو عدد من الأجنحة الوطنية المشاركة في معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2018» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2018» أن تنظيم هذين الحدثين العالمين في دولة الإمارات يعكس ريادتها في استضافة أرقى المعارض الدفاعية على مستوى العالم.

وقالوا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش انطلاق فعاليات الحدثين أمس: إن «يومكس 2018» و«سيمتكس 2018» وفرا منصة مثالية لمختلف الشركات المحلية والدولية من أجل تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في قطاعي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب.

وقال سليمان آل علي نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة «الياه سات»: إن المشاركة في «يومكس 2018» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2018» منحت فرصة مثالية من أجل استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها «الياه سات» في خدمات الاتصال بالأقمار الصناعية على مستوى القطاع الحكومي وقطاع الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن قطاع الصناعات الدفاعية يعتبر من القطاعات التي تشهد نمواً مستمراً ومثل هذه الأحداث العالمية تقدم فرصة مثالية من أجل التعرف على آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي وعقد الشراكات بين الشركات المختلفة.

منصة مثالية

وقال سلطان عبدالله السماحي المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة: إن معرض «يومكس 2018» يوفر منصة مثالية من أجل الوقوف على آخر المستجدات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.. لافتاً إلى أن المجلس يشارك للمرة الأولى في هذا الحدث العالمي.

وأشار إلى أن تنظيم دولة الإمارات لهذين الحدثين العالميين يعكس ريادتها على صعيد استضافة أرقى الفعاليات العالمية في قطاع الصناعات الدفاعية مشيراً إلى أن استضافة «يومكس» و«سيمكتس» يكتسب أهمية إضافية في ظل توجه الدولة نحو التنويع الاقتصادي.

وأشار أحمد عبدالله البلوشي مدير العمليات في شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي» الشريك الاستراتيجي لـ«يومكس 2018» و«سيمتكس 2018» إلى أن دولة الإمارات أضحت صانعة للمعارض العالمية لاسيما المتخصصة في الأنظمة الدفاعية.

وأوضح أن المعرضين شهدا خلال الدورة الحالية زيادة ملحوظة في أعداد الشركات المشاركة التي وصلت إلى 122 شركة ما من شأنه أن يوفر منصة مثالية لتبادل الخبرات بين الشركات الوطنية والعالمية.

وأضاف أن شركة «أداسي» تفتخر بكونها الشريك الاستراتيجي لـ«يومكس 2018» و«سيمتكس 2018» وتعاونها مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتنظيم هذين الحدثين العالميين.

وأوضح أن «أداسي» تعرض خلال مشاركتها في «يومكس 2018» و«سيمتكس 2018» بعض الأنظمة والحلول والخدمات التي تلبي الاحتياجات اللازمة للقوات المسلحة ومن أبرز هذه الأنظمة نظام التدريب والمحاكاة وكذلك الحاويات المستخدمة في العمليات التي تستخدم كمحطة تحكم أرضي في الأنظمة غير المأهولة.

تكنولوجيا

وأكد المقدم الدكتور منصور ناصر مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية بالقيادة العامة لشرطة دبي أن «شرطة دبي» تعرض خلال مشاركتها في «يومكس 2018» و«سيمتكس 2018» أحدث التطبيقات التي تساهم في تطوير الموارد البشرية في شرطة دبي إضافة إلى تسليط الضوء على العديد من التقنيات وأجهزة المحاكاة التي تستخدم في التدريب والتوعية.

وأوضح أن «يومكس 2018» و«سيمتكس 2018» من أهم المعارض التي تنظمها دولة الإمارات وتحظى بمشاركة محلية ودولية وهو ما يتيح المجال لكافة الشركات من أجل تبادل الخبرات والتعرف على آخر ما وصلت له الأنظمة الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

ويشهد معرضا الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2018» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2018» اللذان ينظمان من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، إقبالاً دولياً قياسياً من قبل كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرضين 122 شركة دولية ومحلية مقارنة مع 91 شركة عارضة في عام 2016 وبنسبة نمو بلغت 25 %.

أهداف جوية وبحرية بأيدٍ إماراتية

قال راشد النعيمي مدير إدارة المشاريع بشركة الفهد، إحدى شركات «اعتماد القابضة»، إن المشاركة في معرض «يومكس» تتمثل في عرض مجموعة من الأهداف الجوية والبحرية مصنعة محليا وبأيدي مواطنين باستثناء بعض الأجزاء الخاصة بالمحركات التي نقوم باستيرادها من الخارج إلا أن جميع نماذج الأهداف تصنع محلياً في الشركة.

وأشار النعيمي إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الأهداف المعروضة من طائرات مختلفة الأحجام والأوزان التي يتم التدريب عليها من قبل القوات الجوية، وهي ذات تكلفة بسيطة مقارنة بالأهداف التي يمكن شراؤها من الخارج، علماً بأن النماذج التي يتم تصنيعها محلياً تؤدي نفس الغرض الذي تؤديه الأهداف المستورة عالية التكلفة.

وأضاف إلى أن من بين النماذج المعروضة والتي يتم إنتاجها في الشركة نموذجاً يطير بالمروحية ونظاماً بالمحرك النفاث وتصل سرعة هذه الأهداف إلى 650 كيلومترا في الساعة وتطير 4 ساعات متواصلة، إضافة إلى طائرات كهربائية أخرى تستخدم في المراقبة الحدودية والبحرية والتصوير.

وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل عدداً من ضيوف «يومكس 2018»

استقبل معالي محمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع - بمكتبه بمعرض ومؤتمر «يومكس 2018» أمس - كلاً على حدة - خرم دستغير خان وزير دفاع جمهورية باكستان الإسلامية، وإنجيوبيك وزير التجارة والصناعة والطاقة لجمهورية كوريا الجنوبية، وسو تشو سوك نائب وزير الدفاع لجمهورية كوريا الجنوبية، واللواء اوليغ بيلوكونيف رئيس أركان القوات المسلحة والنائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي.

الرميثي يبحث التعاون مع عدد من وزراء الدفاع وقادة الأركان

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه في معرض «يومكس» أمس، سو تشو سوك نائب وزير الدفاع الكوري، والفريق محمد الغزواني قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، واللواء اوليغ بيلوكونيف رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسي، واللواء شاهد كياني مدير عام تطوير الأسلحة ودورة حياة الدعم الباكستاني.

قائد القوات الجوية يلتقي كبار العسكريين الزائرين

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بمكتبه في معرض «يومكس 2018» كلاً على حدة؛ الفريق طيار اينزو فيتشاريللي رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية، والفريق داتو سري أكبال بن حجي عبدالصمد نائب قائد القوات الجوية الماليزية، واللواء اوليليج دفيجاليف قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسية سابقا، رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية.

بحث التعاون مع بيلاروسيا

استقبل اللواء الركن محمد مراد حسن البلوشي رئيس هيئة الإمداد بمكتبه في معرض «يومكس 2018» اللواء اولغ دفيموليف رئيس لجنة الدولة لشؤون الصناعات البيلاروسي الذي يزور البلاد حاليا لحضور فعاليات معرض يومكس 2018. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

شرطة دبي تعرض تكنولوجيا افتراضية للتدريب والمحاكاة

شارك مركز التكنولوجيا الافتراضية في شرطة دبي في معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2018» وعرض مجموعة من البرامج والمشاريع التقنية التي تستخدم في المحاكاة والتدريب.

وقال المقدم الدكتور منصور ناصر الرزوقي مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية التابع للإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي إن الإدارة العامة لشرطة دبي تشارك للمرة الأولى في هذا المعرض وتعرض أحدث أنظمة المحاكاة والتكنولوجيا الافتراضية.

وأشار إلى برنامج المداهمة (اس دبليو ايه تي) 2D و 3D الذي يوفر بيئة تدريب جيدة لفرقة المداهمة والتدخل السريع وتساعد الأفراد على صقل مهارتهم في التعامل مع الأزمات المختلفة وتمكنهم من التدريب على كيفية التخطيط لعمليات المداهمة واستخدام الموارد المطلوبة لها من أفراد ومعدات وأسلحة.

كما أشار الدكتور منصور الرزوقي إلى عدد من البرامج التي استحدثها مركز التكنولوجيا الافتراضية في شرطة دبي ومنها برنامج تفتيش المسافرين 3D وبرنامج لغة الجسد والتحقيق المروري والجنائي والقناصة وحماية الشخصيات ووجوه المشتبه به.

كما تحدث عن مركز التكنولوجيا الافتراضية التابع للإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، وقال يعد المركز الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وهو يختص بإعداد برامج فريدة من نوعها من حيث النوعية والأسلوب، كما يعد الأول من نوعه على مستوى الأجهزة الشرطية العالمية من حيث الاختصاص في تطوير برامج تدريبية افتراضية ثلاثية الأبعاد داخل جهاز أمني.

وأوضح أن المركز يهدف إلى استحداث برامج افتراضية تساهم في إنشاء بيئة تكنولوجية في مجالات التدريب والتوعية والتوثيق باستخدام الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد لتوفير بيئة عمل آمنة.