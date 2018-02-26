أمطار غزيرة ومتوسطة تشهدها الدولة.. وسحب جيس تُمتع الناظرين

شهدت الدولة أمس منذ الصباح الباكر سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة شملت العاصمة أبوظبي ودبي التي شهدت زخات خفيفة صنعت أجواء جميلة في مختلف مناطق الإمارة، على غرار الشارقة وعجمان وأم القيوين التي دفعت الجمهور إلى التمتع بالأجواء اللطيفة.

كما سقطت أمطار متوسطة وخفيفة على المناطق الساحلية الشمالية وفي العين ومدينة زايد وبعض الجزر وغيرها. بينما سقطت أمطار غزيرة في عدد من المناطق الشمالية أدت إلى جريان الأودية والسهول خاصة في حتا بالشارقة ووادي غليلة في رأس الخيمة، فيما شهد جبل جيس تكوّن السحب الركامية الكثيفة لتي حجبت الرؤية أحياناً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد بقاء فرصة سقوط الأمطار اليوم «الاثنين» على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة فيما تقل كميات السحب تدرجياً في المساء والليل.

قيادة آمنة

من جانبها دعت شرطة أبوظبي إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار بخفض السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الضغط الفجائي على المكابح، لتجنب وقوع الحوادث حفاظاً على سلامة الجميع.

ووقع عدد من الحوادث المرورية البسيطة أمس على الطرق المختلفة بأبوظبي دون إصابات. وكانت شاحنة قد تدهورت على جسر الشوامخ في جانب الطريق المؤدي إلي المفرق وسقوط حمولتها عليه واتخذت الدوريات المرورية التدابير اللازمة لضمان انسيابية الحركة المرورية.



زخات خفيفة

بينما شهدت الشارقة هطول أمطار خفيفة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة صاحبها انخفاض في درجات الحرارة مع سماء ملبدة بالغيوم. أما في العين وضواحيها فهطلت الأمطار بعد ظهر أمس وتراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة على فترات متفرقة.

لوحة فنية

بينما شهدت إمارة رأس الخيمة أمس هطول أمطار غزيرة تركزت أغلبها على المناطق الشمالية، ما أدى لنزول الشلالات وجريان الشعاب والأودية الجبلية بمنطقة وادي غليلة، لتتحول المنطقة إلى لوحة طبيعية رسمتها الأجواء الشتوية.

وأنعش هطول الأمطار أجواء المناطق البرية والمفتوحة التي شهدت إقبالاً كبيراً من العائلات والسياح للاستمتاع بجريان الشلالات من أعلى قمم جبال سلسلة الحجر المحيطة بوادي غليلة في ظل انخفاض درجات الحرارة، فيما استقبلت قمة جبل جيس أعداداً كبيرة من السياح للاستمتاع بملامسة الغيوم التي غطت القمة الجبلية التي شهدت خلال الأيام الماضية افتتاح منصة المشاهدة على ارتفاع 1300 متر عن سطح البحر.

من جانبها حذرت القيادة العامة لشرطة أم القيوين سائقي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة «خاصة» في حال تقلب الأجواء.