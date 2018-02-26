دانة الظنحاني.. وصية على تراث الوطن

لم تكن الطفلة الإماراتية دانة وليد الظنحاني ذات الأعوام التسعة، تتخيل يوماً أنها ستمتلك مشروعاً تراثياً تجارياً خاصاً بها في هذه السن الصغيرة، ولكن ما وفرته مبادرة «أنامل إماراتية»، التي تبحث عن المواهب الصغيرة لصقل إمكاناتهم وقدراتهم، آتت أكلها عندما بدأت تكشف عن نماذج إماراتية صغيرة متميزة بإبداعاتها وفكرها، الذين مع الوقت يمكن أن يكونوا رواد أعمال متميزين في مجال ما.

وجسدت دانة بمشروعها الذي يعنى بتطوير المنتجات التراثية، معنى النجاح الحقيقي لهذه المبادرة، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع لاستيعاب المواهب الصغيرة والشابة ودعمها بالتدريب وتوفير المعارض لمنتجاتها حتى تصل لمرحلة نضج ونجاح كافية يمكن معها أن تنطلق لفضاء التجارة المربحة.

فيما تقول إنها نشأت في أسرة تهتم بالمنتجات التراثية وتصنع منها مختلف الأشكال والأنواع، ومع مرور الوقت بدأت تكتشف في نفسها موهبة فنية، من خلال استخدام الألوان وتشكيلها وتوظيفها لإنتاج العديد من الأشكال والمنتجات التراثية، بألوان وأفكار مبتكرة، تسمح لها بمنافسة مثيلاتها من المنتجات الواردة للدولة.

وأفادت أن تميزها في الدراسة جعل من الاطلاع على آخر خطوط الموضة في ما يخص تزيين الهدايا وابتكار أشكالها وغيرها من الأفكار أمراً في متناولها، حيث إنها تطلع بشكل حثيث على ذلك عبر الإنترنت، حتى يمكن لها أن تبدع أفكاراً مختلفة في تصنيع منتجاتها، التي تتنوع بين المنتجات التراثية وإبداع كل الأشكال والمجسمات التي تحمل معنى مهماً لأصحابها، فضلاً عن تشكيل وتزيين باقات الورود وغيرها الكثير.

إقبال

ولفتت إلى أن الإقبال الكبير على شراء هذه المنتجات زاد من شغفها للبحث عن الجديد، الذي يمكن به جذب مختلف الأذواق للمستهلكين، خاصة أن الوزارة عبر مبادرتها توفر معارض مستمرة طوال العام، ما يزيد من فرص بيع منتجاتها التي تجاوزت النطاق المحلي لتصل إلى دول أخرى عبر المنافذ التي توفر لهم خارجياً، مشيرة إلى أن نجاحاتها هذه، لاقت إطراء كبيراً من قبل أسرتها التي طالما كانت مشجعاً وعوناً لها، خاصة أنهم وجدوا في فكرها ما يحمل الشيء الجديد والمبهر في آن.

وعن الإيجابيات التي منحتها لها هذه التجربة توضح أن توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية وزيادة معارفها وتعزيز الشراكات المختلفة مع من يحملون مواهب مشابهة، كلها أمور جعلت منها قادرة على اكتساب الخبرات وتطوير قدرتها بشكل سريع، ما يفتح لها أبواباً واسعة نحو تكريس نفسها رائدة أعمال ناجحة في مقبل الأيام.