مركز ابتكاري لخدمات اللياقة الطبية

استعرضت هيئة الصحة في دبي أول مركز ابتكاري متكامل على مستوى المنطقة لخدمات اللياقة الطبية والصحة المهنية، والذي سيبدأ بتقديم خدماته الفعلية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأكدت ميساء البستاني مدير ادارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذا المركز الذي يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث الحلول المبتكرة والتقنيات المتطورة لتقديم خدمات متميزة دون تدخل بشري وبواسطة نظام الذكاء الاصطناعي، بالتعرف على المتعامل وتدقيق الهوية من خلال فحص حدقة العين وصورة الوجه وإجراء فحوصات اللياقة الطبية من خلال روبوت آلي مختص في هذا المجال.