بدء خدمات الفحص والترخيص في وكالات السيارات بدبي

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات وتسجيلها في وكالات السيارات، حيث طبقت مشروعها التكاملي في 13 وكالة للسيارات في دبي، توفر فيها حزمة من الخدمات، تشمل ترخيص المركبات والفحص الفني وبيع الأرقام المميزة، وخدمة حملات استدعاء المركبات ذات العيوب المصنعية، والتي يعلن عنها من قبل المصنعين بين الحين والآخر.

سهولة

وقال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة لـ «البيان»: إن مشروع الربط التكاملي مع وكالات السيارات، ساهم في رفع عدد المراكز التي تقدم خدمات الترخيص إلى جمهور المتعاملين إلى 42 مركزاً، وهو ما يمحنهم سهولة الوصول للخدمات المتعلقة بالترخيص في أقل وقت ممكن، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد توقيع اتفاقيات تقضي بانضمام المزيد من وكالات السيارات في دبي، تقدم عبرها خدمات الترخيص.

وأوضح أن الهيئة تعمل باستمرار على دراسة الحاجة والطلب على خدماتها، ولديها خططها التوسعية في افتتاح مراكز جديدة، وفقاً للتطور العمراني في الإمارة، والزيادة المتواصلة في الطلب على خدماتها، لافتاً إلى أن المشروع سيعمل على تعزيز الشراكة بين إدارة ترخيص المركبات، ووكالات السيارات في إمارة دبي، عن طريق تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، التي من أهمها إسعاد المتعاملين، وتطوير العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يخدم رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى أعلى مستويات الجودة.

تنسيق

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، إلى أن تطبيق المشروع سيعمل على تعزيز سلامة المركبات، عبر التنسيق مع الوكالات، في حال استدعاء الأنواع التي توجد فيها عيوب تصنيعية، أو للتأكد من أنظمة السلامة فيها، كالذي شهدته السنوات الماضية من حالات استدعاء لأنواع مختلفة من المركبات، والتي تم النظر في مشكلاتها، حفاظاً على سلامة مستخدميها، مؤكداً أن ذلك سيسهل التنسيق والتعاون بين هيئة الطرق ووكالات السيارات، للوصول إلى مالكي المركبات، في حال تبين وجود أي خلل أو عيب في تصنيع المركبة، يستلزم إرجاعها إلى الوكالة بأقصى سرعة.