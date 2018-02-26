مجلس ضاحية الرحمانية ينظم التجمع الرابع للأهالي ضمن «يلستنا»

نظم مجلس ضاحية الرحمانية التجمع الرابع لأهالي ضاحية الرحمانية ضمن مبادرة «يلستنا» مساء أول من أمس، في الساحة الخارجية لمسجد الشهيد مصبح سلطان الكتبي، رحمه الله، في الرحمانية 6.

حضر التجمع أحمد عبدالله المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية وعدد من أعضاء المجلس وجيران المسجد ومجموعة من أهالي الضاحية.

وصرح حسن البلغوني عضو مجلس ضاحية الرحمانية أن مبادرة «يلستنا» تم تنظيمها تحت مظلة دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة لتعزيز قيم التعارف والتآخي بين أهالي الضاحية التي تتماشى مع عادات وأعراف المجتمع الإماراتي المستمدة من تعاليم الدين الحنيف.

حيث تقوم المبادرة على دعوة الأهالي للتجمع في الموعد المحدد للجلسة بالساحة الخارجية للمسجد الذي تقام الجلسة بالقرب منه بين صلاتي المغرب والعشاء مع توفير بعض الأكلات والمشروبات الخفيفة التي يتم توفيرها من قبل الأهالي وفق مفهوم «الفواله» المعروفة في التراث الخليجي.

ويتم استغلال هذا التجمع لتبادل الحديث بين الأهالي من جيران المسجد وبقية الأهالي الحاضرين من المناطق الأخرى بالضاحية مع فتح باب الحوار مع أعضاء المجلس لنقل ملاحظاتهم ومقترحاتهم فيما يتعلق باحتياجات الضاحية.

وأوضح بأن هذا التجمع الرابع للمبادرة، حيث سبق أن تم تنظيم ثلاثة تجمعات مشابهة خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن القائمين على المبادرة من أعضاء مجلس ضاحية الرحمانية حريصون على نقل التجمع في كل مره من منطقة لأخرى لتشمل كافة مناطق ضاحية الرحمانية، حيث سبق أن نظم التجمع الأول في الرحمانية رقم 2 في الساحة الخارجية لمسجد سعيد بن عثمان بن عفان.

وتم تنظيم التجمع الثاني في الرحمانية رقم 5 في الساحة الخارجية لمسجد الحق، في حين تم تنظيم التجمع الثالث في الرحمانية رقم 1 في الساحة الخارجية لمسجد العلم، والخطة لتنظيم التجمع الخامس بإذن الله في الرحمانية رقم 3.