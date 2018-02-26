378 جهة حكومية وخاصة تنضم إلى «أبشر»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انضمام 378 جهة حكومية وخاصة إلى برنامج الخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص - أحد برامج مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أبشر».

وأشاد ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش بتفاعل الجهات المنضمة إلى البرنامج، ما يؤكد حرصها على التفاعل مع خطط واستراتيجيات التوطين من خلال تقديم العروض الحصرية للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص لدعمهم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم وتحفيز الباحثين عن العمل على الالتحاق بالوظائف المتوافرة في هذا القطاع.

وقال العوبد، خلال الملتقى السنوي الثاني لشركاء مبادرة «أبشر»، الذي نظمته الوزارة بفندق جراند حياة في دبي: إن هناك برنامج عمل لتطوير وتفعيل المبادرة بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ونهجها الذي يستهدف تحقيق معدلات عالية في مؤشر التوطين في القطاع الخاص استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة ودعماً لـ «رؤية الإمارات 2021» التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص إلى 5%، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص.

ووقع وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش - على هامش الملتقى - مذكرة تفاهم مع وتاداتيل جوزيف فيلسون المدير التنفيذي لمجموعة «استر دي أم» للرعاية الصحية تقضي بتقديم خدمات المجموعة الطبية بخصومات تصل إلى 25 في المائة للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في «أبشر».