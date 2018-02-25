فيديو.. ترقبوا غداً تدشين "صرح زايد المؤسس" في أبوظبي

انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واحتفاء بـ "عام زايد" .. تحتفل العاصمة أبوظبي بتدشين "صرح زايد المؤسس" يوم غدً "الاثنين" والذي أنشئ تخليداً لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" وما قدمه من مبادئ سامية ورؤية ثاقبة وترسيخا لقيمه النبيلة وإنجازاته العظيمة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم أجمع.

وستنقل "البيان" حفل التدشين ويمكن لقرائها متابعة الحدث على جميع حساباتها الرسمية في المنصات كافة .

ويعد صرح زايد المؤسس ،الذي يقع عند تقاطع الشارعين الأول والثاني، على امتداد شارع الكورنيش في العاصمة أبوظبي، ويمتد على مساحة 3.3 هكتارات، معلماً ووجهة وطنية وثقافية يقصدها المواطنون والمقيمون والزوار، يثمّن الإرث الخالد للشيخ زايد الذي يعد منارة ترشد الأجيال القادمة نحو التطور والازدهار.

يذكر أنه من المقرر أن يفتح الصرح أبوابه أمام الجمهور في ربيع 2018 وسيقدم عدداً من التجارب الشخصية مع الأب المؤسس تتيح لهم التعرف عن كثب على حياة القائد الإنسان وإرثه وقيمه النبيلة.