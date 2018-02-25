لون دوريات شرطة أبوظبي مستوحى من "الستينيات"

حصلت شرطة أبوظبي على وثيقة تاريخية توضح كيفية اختيار اللون الأزرق لدورياتها من نوع "اللاندروفر" زرقاء اللون، التي تم عرضها في حفل افتتاح مهرجان المربعة التراثي الثاني "برفقة دورية الشرطة الحديثة"، والتي استخدمتها شرطة أبوظبي في ستينيات القرن الماضي في حفظ الأمن وحراسة المنشآت البترولية والأسواق والمواقع المهمة في إمارة أبوظبي.

واستوحت شرطة أبوظبي من هوية هذه السيارة لون الدوريات الشرطية حالياً (الازرق والأبيض)، والتي تم اطلاقها في الذكرى الستين لشرطة أبوظبي العام الماضي.

وأوضحت الجهة المصنعة للسيارة في رسالة من بريطانيا موجهة الى دائرة الشرطة في ذلك الوقت ومؤرخة بتاريخ 19 سبتمبر‬ عام 1966، انها تفضل طلاء السيارة باللون الأزرق، الذي يلائم منطقة الخليج العربي بدلاً من اللون الاحمر.