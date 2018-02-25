بالصور والفيديو..أمطار متفرقة على الدولة

غطت الأجواء الشتوية معظم إمارات الدولة التي شهدت هطول أمطار منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم والتي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة وسط تحذيرات رجال الشرطة بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات خلال تقلبات الطقس التي تشهدها الدولة.

أمطار خفيفة على دبي

وشهدت إمارة دبي هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة كمنطقة الورقاء والوصل مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة فيما غطت السحب والغيوم سماء المدينة صباحاً.

أمطار متوسطة على رأس الخيمة

وفي إمارة رأس الخيمة، هطلت أمطار متوسطة مصحوبة برياح قوية صباح اليوم أدت لانخفاض درجات الحرارة وجريان الأودية الجبلية في وادي غليلة، فيما ما زالت السحب والغيوم تغطي سماء تلك المناطق، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير. وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر على الطرقات.

أمطار خفيفة على مدينة العين

وشهدت مدينة العين هطلول زخات خفيفة إلى متوسطة من أمطار الخير والبركة في مختلف أنحاء المدينة وضواحيها مصحوبة برياح محملة بالغبار أدت إلى انخفاض الرؤية ولازالت السحب التراكمية تغطي سماء المدينة واعدة بمزيد من الأمطار مع ساعات النهار القادمة.

تحذير من شرطة الشارقة

ودعت شرطة الشارقة السائقين، ومستخدمي الطريق إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية، وتوخي الحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق، وضرورة متابعة نشرات الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وذلك نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد .

ونبهت شرطة الشارقة السائقين إلى ضرورة التقيد بحدود السرعة المقررة على الطرق الخارجية، والداخلية وذلك تفادياً للحوادث، والمخاطر التي يمكن أن تنتج عن وجود مياه الأمطار، أو تجمع الكتل الرملية على بعض الطرق، وما يترتب على ذلك من فقدان السيطرة على المركبات، أو التعرض لحوادث التدهور، والاصطدام بين المركبات.

كما حذرت سائقي الشاحنات، والمركبات الثقيلة التي تسير على الطرق الخارجية من تجاوز المركبات الأخرى بصورة خطرة، أو تغيير خط السير بصورة مفاجئة، والتأكد من عمل مصابيح الإنارة الخلفية، والأمامية بالشاحنة، أو المركبة ، متمنين السلامة للجميع.