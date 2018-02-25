«قضاء أبوظبي»: القانون رسّخ حق الطفل في امتلاك المعرفة

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ملتقى «معاً نحو أسرة مبتكرة»، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل المتواصل من أجل التطوير والتحسين المستمر للأداء.

وتحدثت خلال الملتقى، الذي عقد بالمقر الرئيس لدائرة القضاء، المستشارة عالية الكعبي، مدير نيابة الأسرة في أبوظبي، حول حقوق الطفل التي كفلتها قوانين دولة الإمارات منذ التأسيس على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ منظومة متكاملة لحماية الطفل ورعايته.وأوضحت أن دور القانون تخطى حماية الحقوق والحريات بل أصبح دافعاً مهماً لعجلة الابتكار، إذ نص على أن للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج المختلفة.