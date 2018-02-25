سفير الدولة: 13000 إيطالي يُقيمون في الإمارات و270 ألف سائح سنوياً

أكد صقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، أن العلاقات بين البلدين في أزهى أوقاتها على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والدبلوماسية.

وقال الريسي لـ«البيان»، إن دولة الإمارات من أهم الوجهات العالمية التي تستقطب الإيطاليين، حيث يقيم 13 ألف إيطالي في الدولة، وهي أكبر جالية إيطالية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى زيارة 270 ألف سائح إيطالي الدولة سنوياً.

إكسبو 2020 دبي

وذكر الريسي أن هناك تعاوناً مستمراً بين الإمارات وإيطاليا للإعداد لاستضافة إكسبو 2020 دبي، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة التحضيرية العليا لمعرض إكسبو 2020 دبي، واللجنة المنظمة لإكسبو ميلانو 2015، من أجل تبادل الخبرات في مجال تنظيم المعرض وفتح قنوات مشتركة يستفيد منها الجانبان، ما يصب في مصلحة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأردف أنه تم أخيراً تعيين المفوض العام الإيطالي باولو جليسينتي للإشراف على مهمة المشاركة الإيطالية في معرض إكسبو 2020 دبي.

علاقات تجارية وثقافية

وأشار الريسي إلى وجود علاقات تجارية ضخمة بين الإمارات وإيطاليا، والذي يترجم اختيار مجموعة من كبرى الشركات الإيطالية لدولة الإمارات لإقامة أنشطتها التجارية، لما تمتلكه الدولة من مناخ استثماري متميز، مؤكداً أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار عززت قوة العلاقات التجارية بين البلدين.

وعلى الصعيد الثقافي والفني، قال الريسي: إن إيطاليا تمتلك موروثاً تاريخياً وفنياً كبيراً، وهناك مباحثات في سبل تعزيز أوجه التعاون الثقافي بين البلدين، خاصة وأن الإمارات أصبحت إحدى الوجهات الثقافية المهمة في المنطقة بعد افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، والذي يعد منارة ثقافية مهمة في المنطقة.

وأضاف: كما يمثل الحضور الإماراتي بجناح وطني خاص في معرض الفنون (بينالي البندقية) دلالة على العلاقات الوطيدة في الجانب الثقافي.