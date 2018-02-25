عبدالرحمن الزرعوني يحمي رجال المرور بـ «القفاز الذكي»

تكثر الحوادث المرورية وقت انعدام الرؤية بسبب الظلام أو الضباب، وهو ما يعرّض حياة الناس للخطر، خاصة رجال تخطيط الحوادث المرورية الذين يهرعون إلى مكان الحادث فور وقوعه لتأدية مهامهم.

النقيب عبدالرحمن إبراهيم الزرعوني، رئيس قسم الجودة في إدارة الاستراتيجية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، الفائز بجائزة القائد العام لشرطة عجمان العام الماضي صمم ابتكاراً هو «القفاز الذكي» الذي يستخدم في تنظيم الحركة المرورية عند غياب الرؤية في حالات مثل الضباب والأماكن المظلمة بسبب الأجواء والعواصف، ويحمي رجال المرور عند تخطيط الحوادث المرورية في الطرقات السريعة.

السلامة المرورية

وجاءت فكرة ابتكار «القفاز الذكي» نتيجة خبرة الزرعوني التراكمية في مجال تخطيط الحوادث المرورية البليغة التي تقع في الطرقات الرئيسية التي تشهد حركة مرورية متواصلة، حيث من الصعوبة أن يعمل رجال المرور في تخطيط الحوادث المرورية دون إيقاف الحركة المرورية ولفت انتباه قائدي المركبات القادمين بسرعة عالية مما يؤدي الأمر إلى وقوع حوادث يروح ضحيتها رجال المرور أو وقوع حوادث متتالية عند غياب الرؤية في وقت الضباب وبالقرب من الأماكن التي تقل فيها الإنارة بسبب العواصف والأتربة، ويعمل «القفاز الذكي» على إرشاد قائدي المركبة ويحذرهم من مسافات بعيدة بأن هناك حادثاً مرورياً.

مهام القفاز الذكي

ويقوم مسؤول الدورية المرورية بارتداء «القفاز الذكي» الذي يتضمن لونين من الإضاءة الخضراء لتسيير الحركة المرورية، حيث يلبس اللون الأحمر في اليد اليمني لإيقاف الحركة من مسافات بعيدة ويمكن رؤية القفاز لوجود إضاءة كاشفة في وقت الظلام والضباب وفي حالة غياب الرؤية لقائد المركبة، وتتميز الإضاءة الموجودة في القفاز بالقوة بحيث يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وحقق «القفاز الذكي» النجاح عند تجريبه بنسبة 100%، حيث نجح رجال الدوريات في تسيير الحركة المرورية عند تخطيط العديد من الحوادث المرورية البليغة التي تقع في الطرقات الرئيسية لاسيما خلال فترة المساء وفي وقت وجود ضباب كثيف، ونال الزرعوني بهذا الابتكار شهادة تقدير من القيادة العامة لشرطة عجمان.

خبير مروري

ويعد الزرعوني خبيراً في المجال المروري لأكثر من 15 عاماً، حيث عمل في الدوريات المرورية واكتسب خبرات متنوعة في تخطيط الحوادث المرورية البليغة والتحق بالعمل الشرطي بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة في عام 1995 وتدرج في الرتب العسكرية إلى رتبة مساعد وبعدها التحق بكلية الشرطة ورفع إلى رتبة ملازم.

وحصل الزرعوني على دبلوم في العلوم الشرطية ودبلوم في المرور والدوريات، إضافة إلى دبلوم عال في إدارة المشاريع وشهادات متقدمة في مجال الحركة المرورية من فرنسا وأكاديمية دبي في مجال الحوادث المرورية، كما شارك في أكثر من 40 دورة تدريبية متنوعة منها التميز المؤسسي والاستشراف الاستراتيجي، وتنمية المهارات، والبرمجة اللغوية العصبية، كما لديه شهادة مقيم دولي معتمد في التميز المؤسسي.