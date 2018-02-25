المشاركون في «وصفة السعادة» ينجحون في خفض أوزانهم 11 كيلوغراماً

كشفت هيئة الصحة بدبي ضمن مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار عن نتائج المرحلة التجريبية لبرنامج وصفة السعادة للوقاية من داء السكري.

وأكدت الدكتورة حنان عبيد رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي أن المشاركين في البرنامج حققوا نسباً جيدة في إنقاص الوزن تراوحت من 7 إلى 11 كيلوغراماً خلال الستة أشهر الماضية، إضافة إلى انخفاض احتمال خطر إصابتهم بداء السكري خلال 10 سنوات القادمة وفقاً لمؤشر فينيش العالمي لقياس خطر السكري بشكل واضح.

حيث تناقصت نسبة الاحتمال وفقاً للمؤشر السابق من نسبة الخطر المرتفعة إلى المتوسطة بمعدل 13%، وتناقصت نسبة الإصابة المتوسطة إلى المنخفضة لدى فئة النساء 7%، كما تناقصت نسبة احتمال الإصابة المرتفعة إلى المتوسطة لدى فئة الرجال بمعدل 7%.

وشددت على أهمية هذا البرنامج الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي العام الماضي بمركزي البرشاء وند الحمر الصحيين ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار.

فلسفة

وأشارت إلى أن البرنامج يعد نموذجاً رائداً للرعاية الصحية المجتمعية للوقاية من داء السكري في إمارة دبي حيث يتبنى أسلوباً جديداً لا يعتمد على الوصفات الدوائية، بل يتخطى ذلك ليكون علاجاً سلوكياً ومجتمعياً ونفسياً متكاملاً، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات وخطة دبي 2021 واستراتيجية هيئة الصحة بدبي في الوقاية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إضافة إلى مشاركة البرنامج في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز «في دبي نتعلم» صناع التفوق.

وقالت عبيد إن المرحلة التجريبية للبرنامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع نادي دبي للسيدات ونادي بالرميثة للرجال وجامعة الشارقة شارك بها 43 مشاركاً بينهم 25 من الإناث و18 من الرجال، حيث تم تقديم المسح الصحي الشامل لهم من قبل الطبيب المتخصص، ومتابعتهم من قبل أخصائي التغذية والتثقيف الصحي.تطوير

وقالت الدكتورة عبيد إن هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات أسبوع الابتكار للدورة الحالية قامت بتطوير منظومة وصفة السعادة وجعلها إلكترونياً من خلال تحديث تطبيق «حياتي» ليشمل تقييم الحالات وتحديد إمكانية تعرضها لداء السكري خلال السنوات العشر المقبلة باستخدام قياس نسبة مخاطر الإصابة بالسكري إلكترونياً.

واستعرضت الآثار السلبية لداء السكري على صحة الفرد والمؤسسات الصحية بشكل عام وحجم الإنفاق المرتفع على هذا المرض حيث أشار الاتحاد العالمي لداء السكري إلى أن متوسط الإنفاق على مرضى السكري في الإمارات يقدر بحوالي 9.8 مليارات درهم سنوياً.

كما بلغت نسبة المصابين حوالي 17.3% في عام 2017 وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، أما بالنسبة لإمارة دبي فلقد بلغت نسبة المصابين بداء السكري حوالي 15.2% ونسبة الأشخاص المعرضين للإصابة حوالي 15.8% وذلك بناءً على نتائج المسح الأسري للسكري لإمارة دبي 2017.