نهيان بن مبارك: دلائل نجاح مركز المستقبل للتأهيل ملموسة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الرئيس الفخري لمركز المستقبل للتأهيل، أن دلائل نجاح المركز، ماثلة في عدد من التجارب الواقعية.

ودلل معاليه خلال رعايته وحضوره حفل العشاء السنوي للمركز لعام 2018، بحديقة منزل السفير البريطاني في مقر السفارة البريطانية، بحضور فيليب براهام، السفير البريطاني لدى دولة الإمارات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المركز، إلى جانب عدد من سفراء الدول والمسؤولين، بأمثلة، فقال: «أكثر المشاهد التي ترسخ عمل مركز المستقبل الجاد، قصة أحد الطلاب، الذي التحق بالمركز عندما كان في عمر السادسة، وهو يعاني من اضطراب التوحد، وكان وقتها غير قادر على الكلام، وهو الآن في العشرينيات من عمره، يعمل في قسم حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بكل ثقة وتفانٍ».

وأضاف: «إن من الأمثلة الأخرى لنجاحات وإنجازات المركز، هي الطالبة ربيكا، التي تنطلق بنجاح من خلال برنامج التدريب الذي تتلقاه في فندق ياس فايسروي، والذي يؤهلها للعمل في المستقبل في قطاع الفنادق، مؤكداً أن المركز يعمل على تعزيز برنامجه التدريبي، ليتواءم مع مهارات الطلاب، ومع مسار دراستهم المناسبة».

وعبّر معالي وزير التسامح، عن شكره لفيليب براهام السفير البريطاني لدى دولة الإمارات، لاستضافته العشاء السنوي لمركز المستقبل للتأهيل، ولمدير المركز، موفق مصطفى، وجميع القائمين على المركز من موظفين وإداريين، مرحباً بمبادرة السفارة البريطانية بزراعة شجرة الغاف في حديقة السفارة، بمناسبة عام زايد.

وقال إن الصداقة الراسخة ما بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، قائمة على كلمات الشيخ زايد، التي تختصر «بالتسامح والانسجام العاطفي والحوار».

وصرح مدير مركز المستقبل، موفق مصطفى، أن هذا العشاء التوعوي الخامس عشر، يعزز ويرسخ مفهوم المشاركة المجتمعية، ودور الأفراد والمؤسسات والشركات في الارتقاء في الخدمات، والفرص التي تقدم لأصحاب الهمم.

أفراح

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس حفل زفاف سلطان أحمد اليبهوني الظاهري إلى كريمة الشهيد حمد محمد اليبهوني الظاهري.

كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس بقاعة هيلي للأفراح في مدينة العين، بمناسبة زفاف مبارك مطر سعيد بن حاذه الكتبي إلى كريمة سعيد المرير الكتبي. العين - وام