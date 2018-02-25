ولي عهد عجمان: جهود الشرطة نقلتها إلى مصاف المؤسسات الكبرى عالمياً

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بدور القيادة العامة لشرطة عجمان وفريق الاستدامة، وعلى رأسها اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان لجهودهم القيمة وإنجازاتهم والشفافية والنزاهة التي كان لها الأثر الأكبر في رفد تقرير الاستدامة بالمعطيات التي أهلته ليكون من ضمن فئة المجتمع الذهبي لترتقي شرطة عجمان إلى مصاف المؤسسات الدولية الكبرى على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تسلم سموه نسخة من تقرير الاستدامة للقيادة العامة لشرطة عجمان، والذي تضمن إنجازات شرطة عجمان في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية وهي أعلى فئة تصل إليها المؤسسات المصدرة للتقارير الاستدامة على مستوى العالم، مقدماً في السياق ذاته التهنئة والتبريك لشرطة عجمان بهذا الإنجاز.

وبموجب ما جاء بالتقرير انضمت القيادة العامة لشرطة عجمان إلى فئة المجتمع الذهبي، وفق ما نشرته المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI على موقعها الرسمي بعد إصدارها تقرير الاستدامة المؤسسية.