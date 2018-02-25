رجل أعمال يتبرّع بمليون درهم لنزلاء «إصلاحية رأس الخيمة»

ضمن احتفالات الوطن بعودة الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بسلامة الله وحفظه من رحلة العلاج بالخارج استقبل اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد يعقوب يوسف أبو ليلة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، وعدد من الضباط، رجل الأعمال محمود فتح علي آل خاجة، الذي تبرع بمبلغ مليون درهم، لدعم (سلة الخير) الخاصة بالمعسرين من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة.

ورحّب اللواء علي بن علوان، برجل الأعمال المتبرع، محمود فتح علي آل خاجة، موجهاً الشكر والثناء والتقدير له، مثمناً هذه المبادرة الخيرة من خلال شعوره بالمسؤولية المجتمعية عبر مساهمته المثمرة والفعّالة في تعديل أوضاع النزلاء المعسرين وذويهم، بما يرسّخ القيم والأهداف الإيجابية والإنسانية النبيلة، التي غرسها المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجتمع دولة الإمارات، حيث تأتي مثل هذه المبادرات الإنسانية لتخفف من معاناة النزلاء وأسرهم، مؤكداً أهمية دعم نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، لتحقيق الترابط والتكافل المجتمعي بين كل شرائح المجتمع.

وأعرب رجل الأعمال محمود آل خاجة، عن بالغ سعادته وامتنانه للقائد العام لشرطة رأس الخيمة لإتاحته الفرصة له بالتبرع بهذا المبلغ لدعم سلة الخير بما ينعكس على النزلاء المعسرين بالخير وإدخال السعادة إلى نفوسهم خاصة في عام زايد الخير، مشيداً برجال الوطن الأوفياء من جنود القوات المسلحة ورجال الشرطة، ودور الشيخ زايد بن حمدان البطولي مع أشقائه جنود الوطن في إعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق.

وأكد أن عودته بسلامة الله وحفظه إلى أرض الوطن غمرت نفوسنا بالفرحة والفخر، وما نقدمه اليوم لمجتمع الإمارات ما هو إلا جزء بسيط لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء، كما ثمن جهود شرطة رأس الخيمة المجتمعية ودورها في تعزيز الأمن والأمان من خلال مراعاة كل شرائح المجتمع ومساعدة ودعم المعسرين من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولذويهم، محققة بذلك أفضل المعايير الدولية في حفظ وصون حقوق النزلاء.