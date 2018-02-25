تشديد العقوبات رادع لظاهرة الإعلانات العشوائية في المدن

أجمع 64 % من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي على موقع البيان الإلكتروني أن تشديد العقوبات كفيل بتطويق ظاهرة الإعلانات العشوائية، فيما رأى 36 % أن الحل يكمن في تكثيف حملات الرقابة.

وفي ذات الاستطلاع، ولكن عبر حساب «البيان» على «تويتر» أكد 65 % من المستجيبين أن تشديد العقوبات جل لهذه الظاهرة، على أن 35 % رأوا في الحملات الرقابية وازعاً أكبر. أيضاً أفاد 51 % من المستطلعة آراؤهم في ذات الاستطلاع عبر حساب «البيان» في «فيسبوك» أن تشديد العقوبات كفيل بإنهاء ظاهرة الإعلانات العشوائية، بينما بين 49% منهم أن الحل في الحملات التوعوية.

تشويه

وقال محمد الكعبي، رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة أن الإعلانات والملصقات، التي يتم لصقها وتوزيعها بصورة عشوائية في الشوارع والأبراج السكنية والجسور والأنفاق تشوه المنظر العام.

وعليه فإن البلدية تعمل بالتعاون مع «بيئة» وإدارة الخدمات البيئية على إزالة هذه الإعلانات، كما تكثف من حملاتها، مشيراً إلى أن البلدية أنجزت الإزالة في 9 مناطق من أصل 17 منطقة في الإمارة، كما أن الحملات مستمرة ولا تتوقف من أجل القضاء على هذه الظاهرة والمحافظة على الإمارة.

وقال الكعبي إن البلدية تعمل من خلال حملاتها على إزالة الملصقات التي تشوه المنظر العام، والتي يتم لصقها بطريقة عشوائية من دون إذن أو تصريح في أماكن عامة، مكثفة في ذات الوقت الرقابة على كل المناطق، وعلى كل من يقوم بتوزيع الملصقات، وتحذرهم من تبعيات إلصاقها في الأماكن العامة، والتي تتسبب في تشويه المنظر العام، حيث تعتبر هذه المشكلة غالباً مشكلة أفراد وليست شركات.

وذكر أن الإعلانات العشوائية سلوك مرفوض، ويعرض من يقومون به أنفسهم إلى «عقوبات رادعة»، حيث تسعى البلدية من خلال جهودها المكثفة إلى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها باستخدام شقي الردع والتوعية.

داعياً إلى عدم التجاوب مع هذه الإعلانات وسرعة التجاوب بالإبلاغ.بدوره أكد علي فاضل، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أنهم يقومون بشكل دوري بمخالفة المنشآت التي تقوم بوضع إعلانات عشوائية، فيما يتعلق باختصاصها سواء على المحلات التجارية أو في المناطق السكنية.

مشدداً على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الإعلانات. وذكر أن قنوات الإبلاغ عن هذه الفئات متاحة بعدة طرق منها الاتصال المباشر على 8008000 الرقم الذي يتم من خلاله استقبال شكاوى المستهلكين والتعامل معها بكل جدية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني، مؤكداً أن جميع قنواتهم مفتوحة وأبوابهم دائماً مشرعة لجمهور المستهلكين ويتعاملون على الفور مع أي ملاحظة ترد ويتعاملون معها بشكل فوري.