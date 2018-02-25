«مرشدات الشارقة» تدعم تعليم الفتيات في العالم

تماشياً مع إعلان 2018 «عام زايد»، وتزامناً مع يوم الذكرى العالمي للحركات الكشفية والإرشادية للفتيات، أطلقت مفوضية مرشدات الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير، حملة مجتمعية خيرية بعنوان «لميثاقنا تأثير»، بهدف دعم تعليم الفتيات حول العالم.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر المفوضية، أمس الأول بحضور شيخة عبدالعزيز الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، وعلياء عبيد المسيبي، تنفيذي إعلامي أول بمؤسسة القلب الكبير، وعدد من ممثلي المؤسسة، وعدد من المرشدات المنتسبات للمفوضية، وممثلي جمعية مرشدات الإمارات.وتهدف الحملة إلى تجسيد قيم العطاء والخير المتمثلة في الميثاق الإرشادي، وترسيخ مفاهيم العمل التطوعي الخيري لدى المرشدات المنتسبات للمفوضية.