عيال زايد.. رحلة إنسانية إلى كلباء

ضمن مبادرة عام زايد لدولة الإمارات العربية المتحدة نظمت هيئة عجمان للأعمال الخيرية بالتعاون مع مطعم بنت النوخذة والمقهى الشعبي بكلباء رحلة تثقيفية توعوية للأيتام إلى مدينة كلباء تحت شعار (عيال زايد ) بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتين ومشاهير شبكات التواصل الإجتماعي ومجموعة من المتطوعين.

وذلك بحضور كلا من السيد حسين عيسى الدرمكي راعي المبادرة والسيد محمد إبراهيم عبدالله المنسق العام والفنان عبدالله بوعابد والفنان عبدالله الجفالي.

حيث تأتي هذه الزيارة في ترسيخ حب المغفو له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه للبيئة وأهيمة رفع المستوى التوعية البيئية والمحافظة عليها وتعزيز السياحة الداخلية لدولة الإمارات.

توجه المشاركون إلى مركز كلباء للطيور الجارحة لمشاهدة العروض الحية والتعرف على الطيور المختلفة والحفاظ عليها من الانقراض حسب نوعيتها الموجودة في شبه الجزيرة العربية، كما استفاد المشاركون أيضا من ورشة العمل المقدمة من مرشدات المركز في أهمية إعادة التدوير والمحافظة على البيئة و في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية بكلباء تعرف الزوار إلى الحيوانات والنباتات النادرة التي تعيش في البيئة الجبلية بالاضافة لعرض فلم توعوي عن دور الشيخ زايد طيب الله ثراه وعن اهتمامه في البيئة.

وقدمن المرشدات أيضا ورش عمل في كيفية معرفة خصائص الحيوانات والنباتات الجبلية وفي الختام توجه المشاركين إلى مطعم بنت النوخذة والمقهى الشعبي لتناول وجبة الغداء المعدة لهم كما استمتع الأيتام بعمل بصمة وفاء في حب زايد واستمتع الأطفال بالألعاب الترفيهية وركوب الخيل على الواجهة الخارجية للمطعم وقدمت المتطوعة عليا بطي المهيري و شركة علي بابا كوينت هدايا للأيتام .