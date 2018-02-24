الدورة الـ 7 من القمة العالمية للحكومات من 10 إلى 12 فبراير 2019

أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات عن تعديل موعد انعقاد الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، ليصبح في الفترة من 10 -12 فبراير 2019، بدلا من 17-19 فبراير 2019.

وأوضحت مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن تعديل موعد عقد الدورة السابعة للقمة يأتي لضمان عدم تعارض انعقادها مع أحداث رئيسية عالمية تقام في هذه الفترة ما يتيح المجال للشخصيات والجهات من دولة الإمارات والعالم المشاركة في أعمالها.

الجدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة جمعت أكثر من أربعة آلاف شخصية من 140 دولة، وشهدت تنظيم أكثر من 120 جلسة رئيسية وتفاعلية بمشاركة 130 متحدثاً من السياسيين وصناع القرار وممثلي 16 منظمة دولية، ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين والباحثين والأكاديميين.