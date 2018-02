"سي إن إن" في جولة مع الأميرة هيا بنت الحسين داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

اصطحبت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، شبكة CNN بجولة داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بمقرها في دبي.

ومن على متن الطائرة، أشارت سمو الأميرة هيا بنت الحسين إلى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، موضحة أن كل المستودعات مليئة بالمساعدات الإنسانية.

ورداً على سؤال مذيع سي إن إن ": من أين تأتي هذه المساعدات؟" قالت سموها: لدينا وكالات الأمم المتحدة التي تضم الآن 70 عضواً وكذلك منظمات غير حكومية ومؤسسات خيرية مختلفة.

وأوضحت سموها بأنه يمكن إيصال مساعدات إنسانية لأي مكان في العالم بغضون 8 ساعات حيث يتم تقديم المساعدات لأي طارئ إنساني سواء كان ناتجاً عن كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان فيما تجري الاستجابة بشكل متكامل.

شاهد كامل المقابلة في هذا الفيديو

