280 ألف ساعة تطوعية قدمتها «القافلة الوردية»

قدمت «القافلة الوردية»، المسيرة الوطنية التوعوية التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، 280 ألف ساعة، تعادل 32 عاماً من العمل التطوعي، خلال مسيرات القافلة السبع في السبعة أعوام الماضية.

واستفاد منها مع اختتام مسيرة القافلة السابعة في مارس الماضي 48 ألفاً و874 شخصاً، إناثاً وذكوراً، تجاوزت قيمة الفحوصات الطبية التي قدمتها القافلة لهم 28.3 مليون درهم. وانطلقت المسيرة في عام 2011، بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس. هذه النتائج الكبيرة لم تكن ممكنة لولا تضافر الجهود التطوعية لكوادر القافلة، من أطباء وممرضين ومتخصصين حضروا من مختلف مناطق الدولة ومن جميع الجنسيات.