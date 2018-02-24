عمار النعيمي يوجّه بتشكيل فرق لوضع مؤشّر الشعور بالأمان

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بتشكيل الفرق المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية والتعاون بين اللجان الدائمة في الإمارة لوضع مؤشر الشعور بالأمان ضمن أهم الأولويات في الإمارة، وتلبية احتياجات المجتمع في ما كل ما يتعلق بدعم مستوى الشعور بالأمان، ووضع المشاريع الجديدة الداعمة للمؤشر في إمارة عجمان.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي نتائج مؤشر الشعور بالأمان أمام سموه في اجتماع المجلس التنفيذي بحضور أعضاء المجلس التنفيذي، وذلك في فندق أوبروي عجمان.

حيث بدأ برنامج الجلسة بمناقشة نتائج دراسة استطلاع نسبة شعور الجمهور بالأمان التي استعرضها اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، وفقاً لمؤشرات الأجندة الوطنية للإمارات 2021 الهادفة لوصول الدولة إلى المركز الأول عالمياً في مستوى الشعور بالأمان.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل الله عز وجل وحكمة القيادة الرشيدة صنفت في المركز الثاني على المستوى الدولي خلال عام 2017 بعد سنغافورة، وقال إن إمارة عجمان حققت نسبة متقدمة جداً في مؤشرات الشعور بالأمان بلغت %100 وفق استطلاعات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، التي تم اختيارها كجهة محايدة.

دعم

وأشار الدكتور اللواء عبدالقدوس أن الوصول إلى هذه الأرقام لم يكن تحقيقهاً سهلاً، وأثبتت أن شرطة عجمان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها نحو الريادة ودعم الدولة لتصدر الترتيب العالمي الأول في هذا المؤشر، وذلك بفضل الدعم الحكومي الأمثل في عجمان للشرطة، وتكاتف المؤسسات في الإمارة، مما كان له الدور الأساسي لتفوق الدولة في المؤشرات العالمية.