حميد القطامي: «صحة دبي» تمتلك رؤية واضحة لتحقيق الطفرة المطلوبة

قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن هيئة الصحة بدبي تنطلق إلى آفاق رحبة للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبدعم مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، موضحاً أن الهيئة تمتلك رؤية ومنهجية واضحة لتحقيق الطفرة النوعية المطلوبة، وأنها تسعى دائماً للاطلاع على تجارب الآخرين وطرح تجاربها الناجحة لتعميم الاستفادة، وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال المباحثات المفتوحة التي أجراها معاليه في مملكة البحرين، مع رئيس المجلس الأعلى للصحة البحريني الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بحضور وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، وكبار المسؤولين في هيئة الصحة بدبي، والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة في مملكة البحرين.

وأكد الحضور أهمية استثمار العلاقات الأخوية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، وضرورة فتح مجالات التعاون بين المؤسسات الصحية البحرينية وهيئة الصحة بدبي على وجه التحديد، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين.

وقال معالي القطامي في بداية المباحثات إن إمكانيات هيئة الصحة بدبي وتجاربها الناجحة في خدمة المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين، وستكون متاحة لتعزيز توجهات المجلس وأهدافه.

وشهد اللقاء الموسع أيضاً عرضاً تفصيلياً حول منظومة الضمان الصحي، وتجربة هيئة الصحة بدبي الناجحة والمميزة في هذا الشأن.