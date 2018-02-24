محمد بن صرم ينجز 4 مشاريع أمنية ترسّخ ثقافة الإبداع

يعشق الابتكارات والرسم منذ صغره ويسعى لصنع كل ما هو جديد، بما يتملكه من حس إبداعي متميز، وهو ما قاده إلى ابتكار 4 مشاريع، وهي «طائرة من دون طيار» و«الخوذة الذكية» و«المحول الذكي» و «منظار الضباب والرؤية الليلية»، وجلها يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة وترسيخ ثقافة الإبداع الابتكار.

محمد سلطان بن صرم الرقيب بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين منذ العام 2008، ويحلم بأن يكمل دراسته الجامعية في مجالات الهندسة المختلفة، حيث أن شغفه بالابتكار دفعه إلى الاطلاع على قنوات «اليوتيوب» المتخصصة، حتى تمكن من أن يبتكر طائرة من دون طيار تعمل في البر والبحر، بإمكانها أن تقطع 10 كيلومترات وبارتفاع مفتوح، كما أنها تعمل بنظام الملاحة لتحديد مواقع الأشخاص.

كما أن تكلفة المواد التي استخدمها في تصنيعها لم تتجاوز 4 آلاف درهم، و يهدف من خلالها إلى تعزيز الأمن والأمان والسلامة، إضافة إلى ضمان الجاهزية والاستعداد الدائم في حال وقوع الكوارث البيئية.

أما مشروعه الثاني «المحول الذكي» فيهدف من خلاله إلى التسهيل على أصحاب الهمم عند ارتيادهم الأماكن العالية أو المنخفضة، وكذلك كبار السن، فيضمن لهم الحركة الآمنة دون تعثر.

ومشروعه الثالث «الخوذة الذكية» يهدف من خلاله إلى إيجاد حلول جديدة لصحة الإنسان من آثار الحر بطريقة ذكية وغير مكلفة، إضافة إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية والسلامة المهنية، فهو خوذة بها مبرد يعمل بنظام واحد ونصف فولت، ومزود ببطارية «بنك الطاقة» ويعمل لمدة 6 ساعات متواصلة.

ومشروعه الرابع «منظار الضباب والرؤية الليلية»، وهو جهاز مزود بكاميرا كمبيوتر، ويعمل بنظام «اوتو جي»، عبر الهواتف الذكية، ويمكن للقوات المسلحة الاستفادة منه لكشف التحركات المشبوهة من مسافات بعيدة، إضافة إلى رجال المرور، خاصة، عند وقوع الضباب المفاجئ وبالتالي جعل الطرق اكثر أمناً بتقليل نسبة الحوادث.