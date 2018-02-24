ورشة استراتيجية بالذكاء الاصطناعي في شرطة دبي

نظمت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، ورشة عمل في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، حول خطتها الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي لعام 2018-2021 التي اعتمدها اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وقدم العقيد عدنان علي، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ورشة العمل، مشيراً إلى أن اعتماد الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأتى أيضاً تماشياً مع خطة دبي 2021.

وأكد أن الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي تهدف إلى تطوير جميع الأنظمة الذكية إلى أنظمة تقوم بتنبؤ الاحتياجات الخاصة بالمتعاملين، اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ الأمني بالجريمة والحوادث المرورية، وتطوير وإعداد أفضل التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تخدم الجمهورين الداخلي والخارجي لشرطة دبي، إلى جانب الاستخدام المتوازن بين أدوات الذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية.

وبين أن الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي 2018-2021 تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات الساعية إلى تعديل وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في خدمة وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031.