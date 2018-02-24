بلدية أبوظبي تشرف على ريّ وصيانة 136 ألف نخلة و463 ألف شجرة

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن إشرافها وصيانتها لأكثر من 136 ألف نخلة و463 ألف شجرة في إمارة أبوظبي تابعة لأصولها.

وأشار المهندس حسين السعيدي، رئيس فريق الدراسات والمعايير في البنية التحتية في بلدية مدينة أبوظبي، في تصريحات على هامش فعاليات أسبوع التشجير، الى أن البلدية اعتمدت أدلة خاصة بأعمال الري وأعمال التجميل الطبيعي من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

حيث تتوافر تلك الأدلة على موقع البلدية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الإلكتروني، وتستهدف البلدية من خلال التشجير وتوسيع المساحات الخضراء الارتقاء بالمستوى الجمالي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وتوفير بيئة عيش مثالية تتسق مع السمة الجمالية والحضارية لمدينة أبوظبي، وفي الوقت ذاته توفر متنفساً حضارياً، ومرافقَ صحيةً رياضية لممارسة الرياضات وخصوصا لفئة الأطفال.

وأوضح أن أعمال التشجير مستمرة على مدار العام وليست منحصرة في أسبوع أو شهر، وعلى المجتمع مشاركة جهود البلدية، مؤكدة أنها ماضية قدما على طريق التشجير وتوسيع المساحات الخضراء، ورفع عدد الحدائق والمنتزهات، من أجل توفير كل أسباب السعادة والرفاهية، والمرافق الترفيهية لجميع السكان .