«طرق دبي» تطرح 300 رقم في مزادها الإلكتروني

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 300 رقم رباعي وخماسي خلال مزادها الإلكتروني الـ 52 المقبل للوحات المركبات من الفئات «T - S- R - Q - P - O - N- M - L - K - J».

وأوضح سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة أنه سيتم فتح باب التسجيل في المزاد غداً فيما يبدأ 4 مارس المقبل من الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة 5 أيام.

وأشار المرزوقي إلى أن بيع الأرقام في هذا المزاد سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.

ونوه إلى أنه يشترط للمشترك أن يكون له حساب على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو استخدام رابط المستخدم الجديد للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور وأنه من شروط تسجيل المستخدم الجديد توفر مركبة مسجلة في إمارة دبي أو توفر رخصة قيادة صادرة من دبي فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم في مراكز إسعاد المتعاملين «أم الرمول بر دبي ديرة بلدية الطوار» ويجب في حال الدفع ببطاقة الائتمان إيداع 5 آلاف درهم كتأمين ودفع 120 درهماً نقداً لرسوم الاشتراك.