1705 شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً من قبل كويتيين في دبي

ذكر سعد الربيعان عضو الهيئة الإدارية لمجلس الأعمال الكويتي في دبي والمناطق الشمالية، أن عدد الشركات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي والمملوكة بشكل كامل أو جزئي من قبل مستثمرين كويتيين يصل إلى 1705 شركات.

وأكد في تصريحات لـ«البيان» عمق العلاقات بين الإمارات والكويت التي تنعكس إيجاباً على ازدهار الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ولفت إلى غرفة دبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق للشركات الكويتية المسجلة فيها بواقع 45 % في عام واحد، في حين تشكل الكويت الشريك التجاري رقم 18 لدبي، مشيراً إلى أن الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي المالي تستحوذ على ما نسبته 70 % من الشركات الأجنبية ذات الإدراج المزدوج في السوق.

فيما يبلغ عدد أصحاب العمل الكويتيين في الدولة 721 تاجرا و151 موظفا في مختلف المهن وفقاً للمجلس، وتأتي هذه المعطيات في ظل العلاقات التاريخية المتينة التي تربط الإمارات مع الكويت، والتي انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري والاستثماري في مختلف المجالات.

وهنأ الربيعان دولة الكويت قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني، منوهاً بالاحتفالات التي تشهدها الإمارات بمناسبة العيد الوطني الكويتي، والتي باتت مهرجانات احتفالية على المستوى الرسمي والشعبي، بدءاً من المطارات مروراً بالقرية العالمية في دبي وصولاً إلى الفعاليات التي تنظمها مؤسسة المهرجانات والتجزئة في دائرة السياحة وغيرها الكثير، وأكد أن هذه اللفتة الجميلة تعكس عمق العلاقات وامتدادها على مستوى القيادة والمجتمع بين الإمارات والكويت.

ولفت إلى أن الإمارات لطالما كانت سباقة في الاحتفال بالأعياد الوطنية الخليجية عاماً بعد عام، مما ساهم في امتداد هذه المبادرة إلى باقي دول مجلس التعاون، وتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً على الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على كل كويتي متمنياً دوام الازدهار للبلدين.