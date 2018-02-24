محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تهــانينا إلى كويت المحبة قيادة وشعباً

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبهذه المناسبة هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكويت حكومة وشعباً، عبر حسابه على «تويتر» قائلاً سموه: «إلى كويت المحبة قيادة وشعباً كل التهنئة بمناسبة أعيادكم الوطنية المجيدة».

وأضاف سموه: «أعيادكم عيد لنا ومناسباتكم فرحة لشعبنا ننقل لكم ولأميركم أمير الإنسانية تمنيات شعب الإمارات بدوام العزة والمنعة والرفاه».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الكويت حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني متمنياً لهم دوام العزة و الرفعة والرخاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حساب أخبار سموه على «تويتر»: «تهانينا القلبية إلى أشقائنا في الكويت بمناسبة أفراحهم الوطنية مقرونة بأمنياتنا الطيبة أن يديم على كويت الخير العزة والرفعة والرخاء والتقدم في ظل قائد مسيرتها وراعي نهضتها أمير المحبة والإنسانية، حفظه الله.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى أخيهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى أمير الكويت الشقيقة.

نائب رئيس الدولة: أعيادكم عيد لنا ومناسباتكم فرحة لشعبنا